Va a una tienda de Asturias, deja una reseña mostrando su descontento y esta es la implacable respuesta del dueño: "¿Sabes lo que opino?"

Dejar reseñas en Google después de visitar una tienda se ha convertido en una práctica habitual que permite a los clientes compartir sus experiencias y a las empresas conocer las opiniones de quienes las visitan.

Estas valoraciones son un reflejo directo de cómo se sienten los compradores después de su interacción con la tienda, los productos y el servicio recibido. Para algunos, escribir una reseña es una forma de agradecer una experiencia positiva, destacar un excelente servicio al cliente o recomendar productos que superaron sus expectativas.

Sin embargo, para otros supone todo lo contrario. A veces, un cliente sale insatisfecho por lo que considera una atención inadecuada, por la calidad de los productos encontrados o por los precios de los mismos. Cuando esto ocurre, los clientes insatisfechos también recurren a las reseñas para expresar su frustración o advertir a otros compradores potenciales.

La valoración en Google es una importante fuente de tráfico para muchos negocios. Por ello, cada son más los que dedican unos minutos a responder las reseñas que reciben de sus clientes, sean buenas o malas.

Lo habitual, es responder por la misma vía, mediante un comentario en Google, dando las gracias en caso positivo o esperando que la experiencia sea mejor la próxima vez cuando la percepción del cliente no ha sido buena.

Deja una reseña en google y recibe respuesta por tiktok

Sin embargo, gracias a las redes sociales. Hay negocios que sorprenden y llevan las reseñas a vídeos en TikTok, como el caso de esta tienda en Asturias. El dueño de 'enlago.com' ha querido responder a una de las últimas reseñas que ha recibido su negocio con un vídeo realmente sorprendente.

"Ayer nos dejaron la reseña más desagradable que vi nunca, un tío muy educado y muy juez de paz del mundo llamado Javi Hernández Díaz dejó una reseña de una estrella en Google y puso: "Antes eran vagos, ahora también desagradables"", comenzaba explicando, junto a una captura de las palabras del cliente.

Tras contar lo ocurrido, el dueño se dirigía directamente al autor de la crítica: "¿Sabes lo que pienso yo de ti Javi Hernández? No te conozco, no sé la razón, pero dejar un tipo de reseña en un negocio local con esa bajeza y ese tono desagradable me parece de tener una vida muy triste y muy amargada.

No sé por quién sería si es alguien de mi equipo que te cae mal, alguien con el que no tienes ningún tipo de afinidad o no te caemos bien general, te invito a que no vuelvas a comprar".

Además, hace énfasis en la cantidad de oferta que tiene: "Hay muchos negocios alrededor donde puedes ir a comprar, no vengas a traernos tu dinero a nuestra casa, vete a otro sitio que hay muchísimas tiendas. Mi equipo no tiene por qué aguantar a gilipollas, ni a ti, ni a nadie, así que por favor vete a comprar otro sitio. Si tan vagos y desagradables somos no vengas, no te necesitamos, es la ventaja".

Por último, el dueño tiraba de ironía para pedir al resto de usuarios que le dejen reseñas sobre su tienda. "Te voy a dejar aquí el enlace de Google si quieres dejar una reseña, a todos los que todos los que no nos podéis tragar dejadnos una estrella".

El vídeo no ha tardado en recibir multitud de comentarios de todo tipo. Algunos usuarios recomiendan al dueño que "no entre al trapo" con este tipo de reseñas, mientras otros se creen la versión del cliente y un tercer grupo defiende que el dueño haya respondido sin tapujos.