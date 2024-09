Un joven asturiano en silla de ruedas denuncia el comentario que más escucha al salir de fiesta: "Qué educación"

Cuando ves a alguien en silla de ruedas, seguramente te plantees cómo es la vida de esa persona. Son gente normal, que quiere llevar una vida como la de los demás. Así lo demuestra Julen Álvarez. Este joven asturiano denuncia el comentario que más le molesta al salir de fiesta y que tiene que escuchar habitualmente en un vídeo viral de TikTok.

Más de cuatro millones de personas tienen alguna discapacidad en España, según se desprende de las últimas estadísticas recogidas. En relación con la edad, el 40,2 por ciento de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad se sitúa en el grupo de edad de los 35 a los 64 años.

Pero también hay un 11,9 por ciento en los grupos de edad menores de 34 años. Vivir en una silla de ruedas implica enfrentarse a una serie de desafíos físicos y emocionales. Desde la movilidad limitada hasta la dependencia de otras personas para tareas básicas, esta forma de vida requiere adaptación y superación constante.

Una persona en silla de ruedas

Se puede decir que nadie es fanático de los estereotipos. Por lo general, son ideas comunes equívocas, que todos preferiríamos evitar. Bueno, lo mismo se puede decir de los conceptos erróneos que las personas en silla de ruedas detestan, como deja claro este joven asturiano con las situaciones que vive estando de fiesta.

En silla de ruedas

La inclusión social y la conciencia de la sociedad son aspectos cruciales para superar barreras adicionales. Es fundamental que la sociedad esté informada y tenga empatía hacia las personas en silla de ruedas, brindando igualdad de oportunidades y eliminando la discriminación.

La inclusión en eventos sociales, el acceso a la educación y el empleo son áreas en las que la sociedad debe mejorar para garantizar una vida plena y satisfactoria para todos. Muchas personas en silla de ruedas han encontrado la felicidad y el éxito a pesar de sus limitaciones físicas.

Testimonios como el de este joven asturiano en TikTok demuestran que con determinación y una mentalidad positiva, es posible lograr grandes cosas. Estas historias de superación pueden servir como inspiración para aquellos que enfrentan desafíos similares, brindando esperanza y motivación para vivir una vida plena y significativa.

Canva Joven adolescente en silla de ruedas

Una persona en silla de ruedas vive una vida normal. Por eso, no hay que tratarla diferente. Estos conceptos de que las personas en silla de ruedas no salen de casa, o no van al bar a reunirse con sus amigos, son erróneos. En ocasiones hay comentarios que hacen daño a estas personas.

Al salir de fiesta

Participar en las conversaciones nocturnas es más difícil si vas en silla de ruedas. Esto no tiene nada que ver con los bordillos de las aceras o con los ascensores. Es una cuestión de cómo se comporta la gente con estas personas como ejemplifica este joven asturiano con su testimonio en el vídeo que se ha hecho viral.

Estas cuestiones no tienen tanto que ver con las barreras arquitectónicas típicas, sino en cómo pensamos nuestra sociedad y como en algunos aspectos las costumbres sociales de la mayoría chocan contra la integración total de personas como Julen Álvarez, al que una lesión medular le obliga a ir en silla de ruedas, pero no le frena a la hora de salir de fiesta.