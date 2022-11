Víctor Manuel presenta su nuevo disco-libro en COPE Oviedo

“La vida en canciones” es la más completa retrospectiva jamás editada de la obra de Víctor Manuel. Una cuidada edición en formato libro con 3 CD y un total de 59 canciones. Están todos sus grandes éxitos, rarezas, caras B, canciones pequeñas y joyas perdidas de su catálogo.

Este recorrido por lo mejor de su trayectoria ofrece una selección de temas de grandes directos de su carrera, procedentes de discos ya míticos como Mucho más que dos, El gusto es nuestro o 50 años no es nada. Y, por último, incluye un total de 17 colaboraciones atesoradas por Víctor a lo largo de su carrera, junto a dos nuevos dúos con Dani Martín ("La madre") y Rozalén ("Quiero abrazarte tanto") y la versión 2022 de "Sólo pienso en ti" que, a modo de tributo, interpretaron conjuntamente Amaral, Andrés Suárez, Dani Martín, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, Rozalén, Santi Balmes (Love of Lesbian) y Sidonie. Hay colaboraciones y dúos con Raphael, Ana Belén, Joaquín Sabina, Miguel Ríos, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Aute, El Gusto es nuestro o María Dolores Pradera, entre otros. Una lujosa edición en formato libro de más de 90 páginas con textos de Juan Luis Álvarez, las letras de todas las canciones y una selección de fotos procedentes de los archivos personales del artista haciendo un recorrido por toda su trayectoria. Víctor Manuel siempre ha tenido el don de crear canciones sobre temas en los que nadie había reparado, o con los que nadie se había atrevido, teniendo como hilo conductor a personajes a los que había observado desde el respeto, el cariño, la admiración, el humor, la crítica y a menudo la nostalgia, dibujando minuciosos retratos al detalle, de más o menos tres minutos; los que dura una canción. Imposible resistirse a la mirada melancólica del abuelo Vítor, sentado en el quicio de la puerta, que le procuró su mayor éxito de juventud y lo descubrió como ese compositor sensible que, sin embargo, no rehúye la pincelada dolorosa.

Víctor Manuel se ha pasado por Mediodía COPE Oviedo para presentarnos su nuevo trabajo. El cantautor asturiano firma esta tarde, a las 18:00h, su libro-disco “La vida en canciones” en El Corte Inglés del centro comercial de Salesas

Este 2022 está siendo un año muy especial para Víctor. Con motivo de su 75 aniversario algunos discos emblemáticos de su carrera han sido reeditados en vinilo, se ha recuperado Spanien, su álbum perdido grabado en 1977 en la RDA y tiene previsto cerrar el año el 21 de diciembre con un concierto sinfónico en el Wizink Center de Madrid acompañado de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y el coro de la Fundación Princesa de Asturias. La dirección de la orquesta corre a cargo de Joan Albert Amargós.