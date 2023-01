La Universidad de Oviedo presenta ‘Dolce Cenerentola’, ópera dirigida al público infantil de las zonas rurales

El Teatro Campoamor acogerá este sábado, 4 de febrero, el estreno de Dolce Cenerentola, una ópera dirigida al público infantil y familiar, que forma parte del proyecto de investigación Erasmus + Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times (OECE) que coordina la Universidad de Oviedo.

Este proyecto tiene por objeto promover la ópera como medio de inclusión de la población infantil desfavorecida, especialmente las zonas rurales; y presentar este género musical como un legado cultural de referencia para la ciudadanía europea. La institución académica asturiana ha invitado a asistir a la première del Campoamor a todos los centros educativos de Asturias que participan en el proyecto (CRA Llanes1, CRA Picos de Europa, CP Xentiquina, CP Reconquista, CP La Plaza, CP Oscos, CP El Pascón, CRA Versalles).

Laura Miranda, profesora del Área de Musicología de la Universidad de Oviedo, explica en Mediodía COPE los objetivos de este proyecto

Dolce Cenerentola es una adaptación de La Cenicienta de Gioacchino Rossini, es una coproducción operística dirigida a niños de entre 3 y 6 años realizada entre AsLiCo, State Opera Plovdiv, Ópera de Oviedo y la Universidad de Oviedo. La representación también estará disponible en la web del proyecto (https://oece.uniovi.es/) en streaming para aquellas familias y alumnos que no puedan asistir. Planteada como una función de títeres, Dolce Cenerentola cuenta con dirección artística de Simone Guerro, animaciones de Nadia Milani, dramaturgia musical de Giuseppe Califano y marionetas creadas a mano por Ilaria Comisso. Miranda añade que, dado el carácter abierto y participativo de OECE, “es nuestro deseo invitar al estreno en Oviedo no solo a los centros participantes, sino también de manera gratuita a aquellas familias que deseen ver y escuchar nuestra producción”.

Esta representación culmina la última reunión transnacional de proyecto que se desarrollará en la Universidad de Oviedo entre el 2 y el 4 de febrero. El encuentro servirá para revisar los materiales creados a lo largo de todo su desarrollo y para crear líneas de actuación, con el lanzamiento de la web del proyecto y su difusión en abierto.

Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times es un proyecto Erasmus+ de 2 años de duración coordinado por la Universidad de Oviedo en España. Cuenta con otras cinco organizaciones asociadas de España, Italia y Bulgaria: Fundación Ópera de Oviedo, Universita' Degli Studi di Milano-Bicocca, Associazione Lirica e Concertistica italiana (ASLICO), Academiya za Muzikalno y State Opera - Plovdiv.

El objetivo de esta iniciativa, según la profesora Miranda, es “lograr la inclusión social y la creación de contenidos educativos de calidad en tiempos difíciles como esta situación de pandemia COVID-19, haciendo uso de la música como un vehículo de conocimiento en la Educación Infantil”. “Pretendemos que la ópera, patrimonio cultural europeo, sea una herramienta fundamental para proporcionar una sociedad inclusiva y con sentido de unidad europea”, añade. El proyecto ha desarrollado una metodología de formación para educadores, 12 semanas de implementación en las aulas y materiales para trabajar en familia, además de una App que presenta la música desde una perspectiva lúdica que democratizará el acercamiento de los niños a la ópera.