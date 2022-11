Abre Catrina en Oviedo: "Un pedazo de México en Asturias"

"La idea era traer un poco de México a Asturias". Así, en una frase, resume Arturo qué es Catrina, el nuevo restaurante mexicano de Oviedo, que acaba de abrir sus puertas en la avenida de Galicia.

"Llevo un año y medio viviendo aquí y sé que las opciones de mexicanos en Oviedo son buenas, pero faltaba esa contundencia de los ingredientes mexicanos y de la mano mexicana, que brinda siempre experiencia y sabor", explica. Porque, además, la mayoría de ingredientes que disfrutas en Catrina vienen directamente de México: "El chile seco, la harina para las tortillas que las hacemos aquí, los totopos también los hacemos aquí... De hecho, ayer un cliente nos dijo sorprendido '¡no son de bolsa!'... Son pequeños detalles que nos hacen ser una experiencia gastronómica diferente", asegura Arturo.

En Catrina es necesaria la reserva, aunque el horario de cocina es extenso: de doce de la mañana a doce de la noche: "No me gusta ir a un restaurante a las cuatro de la tarde y que me digan que la cocina está cerrada; si tengo hambre a las cinco, quiero comer a las cinco, no a las ocho".

Arturo explica que, en Catrina, "hay una carta sencilla, con platos preparados de manera original y sabores reales, y la idea es introducir platos diferentes". Todo ello se adereza con cervezas y cócteles mexicanos y no puede falta el picante: "El picante crea adicción -advierte el gerente-, pero tenemos salsas suaves para paladares no adaptados, salsas medias para aventureros y una un poco más fuerte para los amantes del picante".