Un militar gijonés en La Palma: "Tienes que tragar saliva y seguir hacia adelante"

José es de Gijón, pero lleva 22 años viviendo en la isla de La Palma. A su preocupación por la erupción del volcán Cumbre Vieja como palmero de adopción, suma la laboral: es militar y está ayudando en las labores de evacuación de los vecinos afectados por el avance de la lava: "Anoche me tuve que ir al otro lado de la isla, donde está la erupción, para estar con mis suegros, que son personas mayores, por si había que llevar a cabo una evacuación preventiva".

Llevan trabajando desde hace varios días: "Cuando estalló el volcán el domingo, nos pilló con evacuaciones preventivas". La situación es límite y José ha asegurado en COPE que "hay vivencias personales fuertes con cómo lo está pasando está gente". Ha contado, además, que "ayer por la mañana, una señora de unos 70 años se acercó y me dio un abrazo solo para darme las gracias porque había tenido un sitio donde dormir. Cuando sabes que lo ha perdido todo... Tragas saliva, piensas que 'para eso estamos' y es lo que te empuja a seguir hacia adelante".

José alaba el comportamiento de los vecinos de La Palma: "El sentimiento palmero, en ese sentido, es loable; están acostumbrados a incendios forestales e inundaciones y tienen un sentimiento de resignación. No he tenido un mal gesto de nadie, agradaecen toda la ayuda que les des... Es sentimiento de 'contra esto no podemos hacer nada, vamos a ver cómo lo pasamos'". Con estas viviendas, este gijonés asegura en la radio que, aunque "tenemos preparación física y psicológica, a veces hay que tragar saliva y se saltan las lágrimas".