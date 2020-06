Las ambulancias sin acceso a la playa de San Juan de Nieva

En estos momentos si un vehículo de emergencia tuviese que acceder a la playa de San Juan, en el concejo de Castrillón, no podría hacerlo. El sistema dunar se ha extendido durante el invierno cerrando la calzada. Ha sucedido lo mismo con las pasarelas que permiten el paso de los peatones y que en algunos puntos están completamente cubiertas. Es la denuncia que esta mañana hacía en HERRERA EN COPE Juan Requena, presidente de la asociación de vecinos de la zona. Nos contaba que es él quien desde hace años remite al Ayuntamiento la situación del sistema dunar para que éste solicite permiso a Costas para intervenir y dejar los accesos en perfectas condiciones. Petición que , este año, Costas ha denegado. Una persona en silla de ruedas o con un carrito de bebé tendrá muy complicado entrar a la playa.

Las pasarelas de madera fueron instaladas por el Ministerio en 2.002 coincidiendo con los trabajos de restauración del sistema dunar de El Espartal. Permiten pasear por un itinerario de 1,2 kilómetros entre Salinas y San Juan. Vecinos y usuarios aseguran no entender como se llega a esta situación después de haberse gastado el dinero en la construcción de las pasarelas. Temen además que haya una desgracia en la playa y no puedan entrar las ambulancias y no descartan movilizaciones. Aquí puedes escuchar la entrevista.

