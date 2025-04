El 'truco' de una confitería de Gijón para sortear el aumento en el precio del chocolate en la elaboración de los bollos de Pascua

Cada Semana Santa, padrinos y ahijados de Asturias repiten la misma tradición. Tras bendecir la palma en el Domingo de Ramos, el ahijado se la regala al padrino o la madrina; y, a cambio, una semana después, el Domingo de Resurrección, el padrino le da al ahijado el bollo. El formato varía en función del lugar de Asturias en el que se dé: el mantecado de Avilés en la Villa del Adelantado, la rosca de hojaldre y almendra o la pegarata en las cuencas; y en Oviedo y Gijón, el bollo de Pascua es una figura de chocolate.

Las confiterías de las dos principales ciudades de Asturias se han encontrado, este año, con un problema importante: el precio del cacao. Según los datos del IPC en marzo publicados por el INE, ha repuntado casi un 14% en el último año, multiplicando por cinco el aumento del resto de precios.

Pixabay Cacao

¿Cómo afecta en la elaboración de dulces? ¿Menos cacao? ¿Precios más altos? Ainhoa de Diego, al frente de la Confitería San Antonio de Gijón, reconoce que, "aunque consumimos chocolate durante todo el año, la Pascua es la época fuerte de gasto".

Previsión y pedidos grandes

"Sabíamos que el cacao iba a subir y de hecho, yo lo he pagado más caro", explica De Diego, aunque reconoce que la previsión ha sido clave para que "no repercutiese tanto".

Confitería San Antonio Bollo de Pascua de la Confitería San Antonio de Gijón

"Yo me he organizado, tengo estructurado cuánto chocolate gasto a lo largo del año; y he hecho pedidos grandes para rebajar el precio", desvela. Además, "pacté un precio antes de la gran subida para paliar, en parte, las consecuencias". De este modo, "una parte de la subida, la asumo yo; y otra, he tenido que subir el precio de las figuras". Sin embargo, "no ha sido muy grande para que el cliente no note una subida tan exagerada que no llegue a comprarla".

Las figuras más demandadas

Aunque en San Antonio, "notamos que nos piden todo mezclado, desde las figuras de chocolate hasta los bollos de Avilés, pasando por los roscones de hojaldre", hay una figura que, en esta Semana Santa de 2025, está llamando más la atención: la de Sticth, personaje de Disney.

Confitería San Antonio Escaparate de la Confitería San Antonio de Gijón, con bollos de Pascua

No faltan, sin embargo, los huevos tradicionales, las figuras vinculadas al fútbol (Real Madrid, Barcelona y Sporting), los clásicos como Mickey o Super Mario Bros o algunos más actuales como La Patrulla Canina o Pepa Pig.