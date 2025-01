¿Qué peligros tiene sistema de reconocimiento facial que pone en duda la Agencia Española de Protección de Datos?

La liebre la ha levantado, en Pamplona, Osasuna. El club de fútbol de la capital navarra ha sido sancionado, por la Agencia Española de Protección de Datos, con una multa de 200.000 euros por utilizar el sistema de acceso por reconocimiento visual en su estado, El Sadar. En Asturias, hay un club afectado: el Grupo Covadonga, que ha recibido la noticia como "una sorpresa desagradable".

El presidente del club polideportivo gijonés, Joaquín Miranda, ha asegurado en COPE que "es un cambio de criterio, a mitad de camino, que es difícil de entender, porque se pone en duda algo que funcionaba perfectamente, que ahorra tiempos y colas, y mejora un servicio al socio que, con esta medida, lo empeora".

¿Tiene riesgo el acceso por reconocimiento visual?

Por ello, el Grupo se sumará al recurso redactado por Osasuna para mantener el acceso biométrico que, por otra parte, no supone un problema de seguridad. El catedrático en Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo ha explicado, en COPE, que "el reglamento de inteligencia artificial lo considera de bajo riesgo" y, de hecho, es un sistema parecido al que se utiliza en las fronteras de todos los países del mundo: "Hoy en día, no hay un policía comprobando si la persona que llega es la dueña del pasaporte, hay una máquina que lo hace y la Policía solo interviene cuando hay un problema".

Entonces, ¿por qué hay sanciones? Porque, aunque "hay un trabajo técnico detrás para minimizar transferencia de datos y riesgos", el problema no es tanto de seguridad, sino que "la Agencia Española de Protección de Datos considera que no es necesario; es decir, que solo es legal si no hay otra forma de identificar a la persona que cumpla las mismas finalidades".

Situación de inseguridad

Añade que esta situación, además, deja en una "situación de inseguridad" a los clubes afectados -como el Grupo Covadonga u Osasuna- porque la decisión se basa en el Reglamento de Protección de Datos, una norma europea que "parte de conceptos generales y abstractos como necesidad y proporcionalidad, y son discutibles en caso concreto".

"Esto no es como cuando haces una casa -equipara el catedrático de la Universidad asturiana-, que si te dan la licencia, tiras hacia adelante; aquí actúo y después me abren un expediente sancionador".

Grupo Covadonga Acceso al Grupo Covadonga

Huergo defiende, además, que, con el sistema de reconocimiento biométrico, "no tiene por qué haber riesgos; pero como son técnicas más difíciles de ver, hay una cierta psicosis; y a ello responde también la actitud vigilante de la Agencia de Protección de Datos".