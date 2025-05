El motivo por el que la Plaza Mayor de Gijón se ha pintado de blanco a pesar de estar prohibido: ¿qué va a pasar ahora?

Asturias - Publicado el 31 may 2025, 16:25

Es una de las imágenes que más han llamado la atención de quienes han paseado, estos días, por la Plaza Mayor de Gijón: el color blanco de las fachadas oeste y sur, sustituyendo al rojo oscuro (o granate) que luce, tradicionalmente, en esas edificaciones. El concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, ha explicado en COPE que "para cambiar el color, hay que argumentar, ante la Comisión de Catálogo del Consejo de Patrimonio Cultural del Principado, el motivo histórico de la decisión".

Sin embargo, el edil advierte de que "no es el caso, no pretendemos cambiar el color, aunque no es imposible, pero habría que haber tramitado la obra de esa manera". Y es que ese es el motivo de que la plaza en la que está ubicado el Ayuntamiento haya dejado su tradicional tono rojo oscuro.

¿Qué va a pasar ahora?

"Es una capa de imprimación que se ha aplicado tras sanear el mortero en las zonas de la fachada en las que estaba deteriorado", explica Villoria, que reitera que "no se trata de la capa de acabado". Es parte de las labores de conservación que se están realizando en la Plaza Mayor; y, "sobre esa pintura que es un sellado, irá la capa de color rojo, el que había previamente".

EFE/ Pilar Mata Plaza Mayor de Gijón

"No pretendemos cambiar el color", asegura el concejal de Infraestructuras, que estima que, "a finales de junio, tendría que estar repuesto el color rojo" porque las labores de limpieza se prolongarán unas dos semanas; y las de pintado, otra semana y media más. Posteriormente, tras el cepillado de la piedra, el Ayuntamiento abordará el saneamiento, con el pintado, de los soportales de la Plaza.