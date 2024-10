Los médicos de Urgencias del hospital de Cabueñes dicen basta: este es el motivo por el que no atenderán incidencias fuera de su horario

La situación en el servicio de Urgencias del hospital de Cabueñes, en Gijón, es límite. Falta personal y los médicos han dicho basta: no atenderán incidencias fuera de su horario. "La única decisión que podíamos tomar es no hacer turnos extra", ha contado, en COPE, uno de los profesionales del servicio, Juan Cuesta.

La raíz del problema está en la pandemia: "Desde 2020, hemos tenido siempre un déficit de personal que no se ha cubierto porque no había gente dispuesta a venir a trabajar a Urgencias". Por eso, las vacantes en el servicio se han ido cubriendo "haciendo más horas de las que nos corresponden", ha explicado Cuesta.

Contratos mixtos

Ahora, ha terminado una promoción de residentes y algunos están interesados en trabajar en Urgencias. Sin embargo, el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) les ha ofrecido contratos mixtos a cumplir entre Urgencias y Atención Primaria.

"La gerencia del área sanitaria V nos había prometido que, cuando hubiera gente en la lista, iban a cubrir los huecos; y nosotros, a su vez, nos comprometimos a seguir cubriendo las sustituciones con trabajo extra", relata el doctor Cuesta.

EFE/ J.L.Cereijido Hospital de Cabueñes, en Gijón

Y ahora, el SESPA plantea la opción del contrato mixto, que ya conocen bien en Cabueñes: "Tuvimos una experiencia con una chica... y fue un desastre, no fue positivo ni para el servicio ni para ella", recuerda. Además, un contrato 60-40 (60% de las horas en Urgencias; y el 40% restante, en Atención Primaria) "da muy poca maniobrabilidad para cubrir turnos tan dinámicos como los nuestros".

nO MÁS HORAS EXTRA: MÁS ESPERA Y PEOR CALIDAD ASISTENCIAL

Ante esta situación, en el servicio de Urgencias del hospital de Cabueñes hay un déficit de unos 10 adjuntos (bajas voluntarias, médicas, jubilaciones...), aunque, "de forma urgente, necesitamos cubrir entre 4 y 6 vacantes de forma adjunta".

EFE/ J.L.Cereijido Entrada del hospital de Cabueñes, en Gijón

Y, como medida de presión al SESPA, los médicos anuncian que no van a atender incidencias fuera de su horario, con lo que repercutirá en los pacientes: "En Urgencias no es como en una consulta que, si no hay médico, se cierra y se cita al paciente al día siguiente; aquí la gente sigue en la sala de espera", advierte el doctor Juan Cuesta, que añade que "aumentan esperas, baja la calidad asistencial, los pacientes se enfada y la gente que trabaja está más cansada".