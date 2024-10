La Maniega, elegida como la mejor sidrería en la 15ª edición de 'Gijón de Sidra'

Y hasta aquí una nueva edición de 'Gijón de Sidra'. La decimoquinta, concretamente. Como en años anteriores, el broche final a diez días de cazuelas y culines de sidra se ha puesto en el Ayuntamiento de Gijón, con la entrega de varios premios que reconocen la labor de las distintas entidades sidreras de la ciudad, especialmente, la de las 35 sidrerías y 17 llagares que han participado en el evento.

El galardón que más expectación genera, edición tras edición, es el de Mejor Sidrería. Sobiñagu y Los Pomares se han quedado cerca de hacerse con el galardón, como los dos finalistas a los que ha terminado imponiéndose Sidrería La Maniega, de El Llano. "Llevamos poco tiempo, ni dos años, pero se trata de trabajar y trabajar para este reconocimiento, tanto de 'Gijón de Sidra' como de los clientes", ha explicado Hugo Rojo, propietario del negocio, tras recibir el galardón.

Por encima de los propios chigres, la verdadera protagonista de los últimos días en Gijón es la sidra. Los organizadores del evento calculan que se han vendido unas 100.000 botellas, algo "único en el panorama nacional" y difícil de ver otros lugares del planeta. De todas las sidras vendidas, dos de ellas han sido galardonadas. Trabanco Selección, de Llagar Trabanco, ha sido elegida como Mejor Sidra, mientras que Viuda de Angelón ha sido la Sidra Más Prestosa.

COPE Gijón Finalistas, galardonados y organizadores posan en el interior del Ayuntamiento de Gijón

Ha habido más reconocimientos ligados a la sidra, como el de Mejor Escanciador, que, en esta ocasión, ha sido Mejor Escanciadora. Jéssica García, de El Tendido, ha servido los mejores culines de la edición. Además, La Tonada de la Guía ha sido la Sidrería Más Guapina y, ya en un ámbito más culinario, la Mejor Cazuela ha sido la elaborada en la Sidrería Tururú, con su 'Crema de berza y su torrezno'.

la emoción de mª luisa

El momento más emotivo de la entrega de premios se ha vivido con un premio especial: 'Toda una vida de dedicación, cocinando con el corazón'. Es el que ha destacado la labor que Mª Luisa Acera en la cocina de La Casona de Jovellanos. Un reconocimiento que ha recibido por sorpresa y ante el que no ha podido contener las lágrimas. Aunque ha dado una buena noticia a todos sus clientes: "Y a seguir. Porque me dicen que me tengo que jubilar, pero no me encuentro cansada".