Una nueva edición de 'Gijón de Sidra' llega a 35 sidrerías y 17 llagares

Ya es tradición. Una nueva edición de 'Gijón de Sidra' llega a los chigres y llagares de la ciudad, y ya son quince años haciéndolo. Este evento de culto a nuestro producto más preciado, cuyos organizadores han calificado como "único en el mundo", comenzará este jueves y se prolongará durante once días.

En esta ocasión, 35 sidrerías y 17 llagares se han unido a la fiesta. "Es una cantidad récord después de la pandemia. Creo que es una señal de la recuperación de este mercado", ha explicado el organización del evento, Iván de la Plata. Ha señalado que el objetivo es el de "potenciar algo que solo existe en nuestra región, y especialmente en Gijón, que son los chigres. Esas sidrerías que tanto nos han dado, en la que nos hemos criado desde pequeños, entre culines y culines, entre escanciado y escanciado".

Según ha señalado De la Plata, "no existe ningún evento de sidra del mundo que venda más de 100.000 botellas en una semana. Podemos presumir de que, la sidra, la amamos, nos gusta y la consumimos". Unos elogios a los que también se ha unido Ángel Lorenzo, presidente de OTEA en Gijón, que ha asegurado que "durante once días, Gijón se convierte en la capital mundial de la sidra". "Estos eventos no solo dinamizan la ciudad, sino que ayudan a promocionar la cultura sidrera, los chigres y el escanciado, un gesto que nos hace únicos en el mundo", ha añadido.

"No existe ningún evento de sidra del mundo que venda más de 100.000 botellas en una semana"

El inicio oficial de la decimoquinta edición de 'Gijón de Sidra' tendrá lugar este jueves, a las 13.00h, en la Sidrería Sobiñagu, que el año pasado se hizo con el galardón de 'Mejor Sidrería'. No es la única distinción que contempla el evento. Durante los once días, un jurado especializado se encarga de distinguir también a la 'Mejor Sidra', la 'Mejor Cazuela' y la 'Sidrería Más Guapina'. Se entregará también un "premio sorpresa", el día 22, una vez concluido el evento.