Un jabalí se da un baño en la playa de Gijón: los expertos advierten de los peligros

Ha sido una de las imágenes del fin de semana en Gijón: un jabalí dándose un baño en la playa de Poniente. No es la primera vez que un suido se acerca a la ciudad asturiana; pero no es habitual verlos en la zona oeste gijonesa y mucho menos, en la playa. En COPE, hemos hablado con el doctor en Biología por la Universidad de Oviedo y coordinador de Gestión de Fauna Salvaje en el INDUROT, Carlos Nores, para saber por qué hay cada vez más jabalíes y si hay solución.

"Lo curioso de este caso es que haya aparecido en la zona oeste de Gijón", ha asegurado Nores en Herrera en COPE: "Históricamente, han entrado por la zona este y sur de la ciudad -y ya se había visto alguno en la playa de San Lorenzo-, porque la zona oeste ha estado libre por la autopista 'Y', pero han acabado pasando", ha explicado.

En el caso del jabalí avistado, este fin de semana, en la playa de Poniente, Nores cree que ha podido llegar a través de "Veriña y la playa de El Arbeyal, para acabar saliendo hacia la arena por Poniente".

Son un peligro "potencial"

A pesar de lo llamativo que puede ser ver un jabalí, este experto ha advertido, en COPE, de que "aunque no tienen por qué atacar a las personas, hay que tener en cuenta que si la gente lo ve, grita y se emociona, el jabalí también puede entrar en pánico; por lo que tienen un peligro potencial".

En este sentido, "lo primero que hay que hacer es avisar al 112 para que se monte un operativo de control; después, no intentar acercarse y lo más importante, no intentar hacerse un 'selfie'", dice Nores en tono aparentemente jocoso, aunque reitera que, "aunque no tengan un comportamiento agresivo, pueden sentirse amenazados y desencadenar un ataque".

La población crece en Asturias

A pesar de los planes para luchar contra el crecimiento de la especie en Asturias, los jabalíes siguen aumentando su presencia en la comunidad. "Hemos calculado que, en Asturas, se caza o se matan entre la cuarta y la quinta parte de la población de jabalíes -explica Nores-; y para reducirla, habría que eliminar -entre caza y las muertes por otras causas como enfermedades o accidentes- dos tercios de la población", por lo que las cuentas no salen: "Hay un desfase importante que es imposible de cubrir", reflexiona.

Los expertos se preocupan por estos números pero, como mal menor, se está "conteniendo" el aumento de la población: "Lo normal es que crezca un 30% al año, aproximadamente; y en Asturias, lo hace al 6%", asegura Nores, que señala una causa que justifica el crecimiento de la población de los suidos en el Principado y sobre todo, su acercamiento a las grandes poblaciones.

"Hay zonas donde la práctica cinegética está prohibida; y esas zonas son las periferias de las ciudades", explica: "Los jabalíes ven que no les persigue nadie; y, aunque tengan alguna sorpresa desagradable, es un ambiente seguro para ellos, sin amenzas y con alimento", ha zanjado.