La epidemia de la soledad no deseada en Navidad: ¿cómo combatirla?

La Navidad no siempre es "Feliz Navidad". De hecho, puede ser "todo lo contrario". Lo ha explicado, en COPE Asturias, este martes, Lucía Balbona, psicóloga del Hospital Covadonga de Gijón. "La Navidad puede ser sinónimo de tristeza, sobre todo para aquellas personas que la pasan en soledad".

Balbona ha explicado que la mayoría de personas a las que atiende con este sentimiento es "gente mayor". En muchas ocasiones, "son personas que antes celebraban las fiestas con familias grandes, de varias personas, y que, ahora, por viajes o porque ha ido falleciendo gente, cada vez se juntan menos en las comidas tradicionales de Navidad".

¿Tirón de orejas o cambio de mentalidad?

La psicóloga ha desvelado, en COPE, que, a sus pacientes, les intenta hacer ver que "la Navidad no es como antes, que la gente es más independiente y que ellos tienen que serlo también". Por eso, invita a que aquellos que se sientan solos cuenten con amistades que, "aunque no sea gente tan cercana como un familiar, puede hacer también compañía".

Lucía Balbona, psicóloga en el Hospital Covadonga.Hospital Covadonga









"La gente joven no le da, a la Navidad, la importancia que tenía antes. Antes era el momento de ver a la familia, y ahora lo es de descanso, de vacaciones", explica Balbona, que añade que "ahora el pensamiento es de 'si puedo irme, me voy; y no pienso que dejo a gente que se deja aquí sola".

Consejos y pautas

Por eso, rechaza que haya que señalar a los que se van. Sino animar a los que se sienten solos: "Hay que animarles a que sigan celebrando; que lo celebren en sus casas y quien se quiera sumar, que se sume, que cada uno tome sus decisiones".

En su consulta, Balbona ofrece a sus pacientes pautas que tienen que seguir o consejos para que sepan cómo tienen que hacer para sociabilizar porque, "tenemos mucha población mayor en Asturias -advierte- pero, por suerte, muchos están bien todavía y es una pena que se sientan solos".