La anécdota que puso en peligro el primer Premio Oscar para el cine español: "Era imposible"

La alfombra roja vuelve a desplegarse en Los Ángeles para la gran fiesta del cine. La gala de los Premios Oscar se celebra, en el Dolby Theatre, este domingo (a partir de las 00:00 horas del domingo al lunes en España), y 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, opta a dos estatuillas (Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peinado). También 'Robot Dreams, de Pablo Berger, opta (en Mejor Película de Animación) a ampliar el palmarés del cine español que inauguró, en 1984, 'Volver a empezar', de José Luis Garci.

La cinta, que triunfó en Hollywood, se había estrenado un año antes con poco éxito de taquilla, aunque con buen recibimiento en Asturias, donde se había rodado. Su elección como representante español para los Premios Oscar provocó su reestreno, con una mejor recepción entre el público y 862.000 espectadores en las salas de todo el país.

En Gijón, cuyas localizaciones -el Hotel Asturias, en la Plaza Mayor, y El Molinón- son protagonistas en la cinta, el estreno fue en el desaparecido Teatro Arango, con presencia de Garci. Un día (11 de marzo de 1983) que el director ha recordado, con cariño, en COPE: "Lo recuerdo lleno, rodeado de amigos que ya no están, también de mi padre, a quien le dediqué la película y él no lo sabía", cuenta Garci, que relata que "cuando vio, en el estreno, que la película comenzaba con la frase 'A Manuel García Meana', puso cara de sorpresa y no reaccionaba".

Una banda sonora afortunada

Con Garci, también hemos repasado el comienzo de la película, que refleja "un Gijón desconocido, que tampoco es el de mi infancia, pero se le parecía mucho". Imágenes de la antigua estación de tren, los desaparecidos Cines Robledo o un paisaje industrial que, con la llegada del siglo XXI, ha ido desapareciendo de la ciudad asturiana.

De hecho, en el 40º aniversario del Oscar para 'Volver a empezar', el Real Sporting, que también tiene protagonismo en la cinta, hizo una curiosa comparativa entre aquel Gijón de los años 80 y el de 2022.

Todo, con un tema clásico que se convirtió en banda sonora de 'Volver a Empezar': el Canon de Pachelbel.





El director ha recordado que otra cinta que también tenía al Canon como banda sonora, 'Ordinary People', de Robert Redford, también había ganado el Oscar (de hecho, obtuvo cuatro estatuillas) unos años antes, en 1981.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fachada del Hotel Asturias, en la Plaza Mayor de Gijón.COPE Gijón



"Estábamos rodeados de 'guajes'"

El rodaje de la película causó mucha expetación en Gijón. Sobre todo, a raíz de un hecho que cambió el día a día para director, actores, actrices y todo el equipo. Garci recuerda que, "cuando grabamos las primeras escenas, no hubo ningún problema". Pero en el primer sábado con focos y cámaras, se estrenó, en Televisión Española, 'Verano Azul'. Uno de sus personajes más entrañables, Chanquete, estaba interpretado por Antonio Ferrandis, protagonista de 'Volver a empezar'.

"Desde ese momento, fue imposible; iban cientos de niños a la Plaza Mayor a gritar '¡Chanquete, Chanquete!' y teníamos que salir del hotel donde estábamos grabando y decir '¡Por favor, que estamos grabando!' porque estábamos rodeados de 'guajes'", recuerda el director.