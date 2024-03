La alcaldesa de Gijón, en COPE: "No voy a agachar la cabeza ante el Ministerio"

"Por aquí no vamos a pasar". Es la advertencia que ha lanzado, este jueves, la alcaldesa de Gijón, tras proponer el Ministerio un Vial de Jove en superficie porque el actual proyecto, con un túnel de 2 kilómetros, no es viable técnicamente. Es "un agravio sin precedentes" para la ciudad, ha dicho Carmen Moriyón, que ha explicado en COPE cómo se ha sentido tras la reunión, en Madrid, con el secretario de Estado de Transportes y los pasos que su gobierno tiene previsto dar tras este "fiasco" con una infraestructura demandada por la ciudad desde hace 20 años y que debe sacar, del barrio de La Calzada, los camiones que van hacia El Musel.

La reunión: "Ha costado digerir todo lo que nos ha pasado porque, en un tiempo récord, nos dieron muchísima información. Sospechábamos que las cosas no iban bien, pero mantenía la esperanza de que el proyecto pudiera seguir adelante; y salí noqueada del Ministerio".

La comparecencia junto al secretario de Estado: "Valoré si salía o no, porque sentí que estaba traicionando a Gijón. Advertí al secretario de Estado de que iba a decir que era una catástrofe, pero él me pidió que no lo hiciera".

Un Vial de Jove en superficie, propuesta del Ministerio: "No puede ser. Eso es una ronda, sacar el tráfico de un sitio para llevarlo a otro. Mover los camiones de La Calzada para que pasen por Jove. Por esto no vamos a pasar".

Manifestaciones de los vecinos: "Por supuesto que nos sumamos. A día de hoy, no puedo dar una solución técnico, pero los vecinos deben saber que estamos con ellos. Que no tenga nadie la duda de que no volví para agachar la cabeza ante el Ministerio y decir que sí a todo; confié ocho años (en la anterior etapa como alcaldesa) y no lo voy a volver a hacer. Y si hay que ir a la puerta del Ministerio, iremos".

Un giro de 360 grados: "En mi anterior etapa, estuve ocho años confiando en el Ministerio de Fomento. Todo fueron promesas y no se cumplió nada. La alcaldesa, con las promesas de las infraestructuras en Gijón, ha dado un giro de 360 grados. Mi determinación es mayor. Y no vamos a agachar la cabeza ante el Ministerio".

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en su despacho durante una entrevista en COPE.COPE Gijón



Electoralismo: "Hay un partido (el PSOE) que llegó dopado a las elecciones porque vino una ministra en campaña o precampaña a ofrecer lo que la zona oeste necesita y lo que los vecinos querían oir. Hay que pedir responsabilidades políticas. La ministra Sánchez sabrá en qué condiciones firmó la licitación del Vial de Jove. El Gobierno de España nos debe explicaciones concretas. Yo puedo intuir que apretaron porque se acercaban las elecciones".

Siguientes pasos: "En los próximos días, tiene que llegar el informe sobre el que se sustenta la decisión del Ministerio y lo analizaremos. Queremos que todos los pasos, a partir de ahora, sean consensuados con el Ayuntamiento y por escrito; nos reuniremos con los vecinos, y abriremos un hilo directo con los vecinos de las viviendas supuestamente afectadas para que conozcan, de primera mano, los avances de primera mano".

Naval Gijón, el Revillagigedo, las medallas...

Aunque el Vial de Jove ha ocupado la mayor parte del tiempo de la entrevista a Carmen Moriyón, la alcaldesa también ha abordado el avance para crear un polo empresarial vinculado a la economía azul en los antiguos terrenos de Naval Gijón y el hito cultural que supone la apertura del Palacio de Revillagigedo como espacio expositivo municipal.

También ha defendido la concesión de la Medalla de Oro de Gijón a la Policía Nacional: "Se celebran 200 años de la creación del cuerpo y la comisaría de El Natahoyo representa el servicio que ofrecen a los ciudadanos; me gustaría que pudieran recoger la distinción porque es una manera de devolverles su entrega que hacen en el servicio público porque tienen, en sus manos, la seguridad de todos los gijoneses".