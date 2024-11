El albergue de animales de Gijón prepara comida, medicamentos y material para las mascotas afectadas por la DANA en Valencia

Entre las más de 200 personas fallecidas y el número indeterminado de desaparecidos, la DANA que ha arrasado el levante español deja, también, otras víctimas: los animales. La Generalitat Valenciana ha retirado unos 3.000 cadáveres de explotaciones ganaderas de porcino, ovino, equino y avícola en las zonas afectadas por las inundaciones.

Y a los animales de granja, hay que sumar las mascotas. En muchos hogares, son parte de la familia y su pérdida ha sido un golpe más para quienes han perdido casi todo. No pocos animales han muerto o se desconoce su paradero; pero los servicios de emergencia se afanan en salvarles la vida, igual que con las personas.

EFE/ UME Rescate de una mujer y su mascota, atrapadas en Utiel por la DANA

Los perros y gatos rescatados se cuentan ya por centenares; y el campo de fútbol del Sporting Benimaclet, un club de barrio de la ciudad de Valencia, se ha convertido en un refugio improvisado para estos animales que se han quedado sin hogar por la DANA. Allí están más de 235 perros, más de 100 gatos y varios animales de granja, como gallinas, hurones, caballos e, incluso, avestruces.

Ayuda desde el albergue de animales de gijón

Este espacio se ha conformado gracias a la organización de la sociedad civil, que, tras organizarse con la Protectora de Animales de Burjassot, reclama familias de acogida y recoger material. Y la ayuda va a llegar desde Asturias. El Albergue Municipal de Animales de Gijón está "haciendo acopio" de materiales para enviarlo a Valencia.

EFE/ Loli Benlloch Un perro, en el campo de fútbol habilitado para animales salvados de la DANA en Valencia

Paula, una de las cuidadoras de las instalaciones de Serín, ha explicado en COPE que están recopilando "comederos, mantas o latas de comida húmeda que les puede servir para hidratarlos si están sin agua". Además, cree que "el pienso no es la mejor opción para enviar porque igual no tienen donde guardarlo para que no se pudra".

Envío de medicamentos para animales

Además de material y comida, el albergue de Serín enviará medicamentos: "Estamos mirando nuestra zona veterinaria para enviar algún fármaco extra, agua oxigenada, alcohol, vendas o Betadine", explica Paula.

De momento, su intención es enviar lo que recopilen en el propio albergue: "No pedimos nada fuera porque sabemos que la gente se está organizando, llevando sus donaciones a puntos de recogida; y, además, no tenemos mucha capacidad de transporte en sí y nuestra intención es derivarlo a otro punto de Gijón para que sea trasladado a Valencia".