La vez que Rafa Nadal estuvo a punto de competir en Asturias: "Hubiera sido la bomba"

Posiblemente sea el mejor deportista español de la historia. Rafa Nadal ha anunciado su retirada una vez que dispute la Copa Davis en Málaga, tras una carrera llena de éxitos. La mayor vinculación de Nadal con Asturias viene del año 2008, cuando recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Pero hubo otra ocasión en la que el tenista manacorí estuvo a punto de venir a Asturias. A competir. Al torneo de tenis playa de Luanco. Fue en 2005 cuando estaba garantizada su participación, pero una lesión frustró los planes. Ahora, tras la retirada, el comité organizador del torneo ya se ha puesto en contacto con el círculo del jugador para perseguir un sueño: que juegue el tenis playa en 2025.

El tenis playa de Luanco se ha movido con rapidez. El mismo día en el que Rafa Nadal anunciaba que tras la Copa Davis se retirará, el torneo luanquín ha cursado una invitación formal para tratar de contar con Nadal en el próximo torneo, en 2025. Una vez que el calendario de Nadal queda despejado de la catarata de torneos que un tenista profesional disputa a lo largo del año se abre la oportunidad más clara para Luanco. Que no obstante también ha invitado a Nadal en más ocasiones, pero el tenista nunca ha podido encajarlo en su calendario. Ahora puede estar más cerca, como reconoce en COPE Asturias José Antonio Ruiz, miembro del comité organizador: "Este jueves Aprovechamos como no podía ser de otra manera para ponernos en contacto. Le mandamos felicitaciones y agradecimiento. Y el deseo de poder contar con su presencia en la siguiente edición. Este año quizá es más propicio que pueda hacerlo realidad".

no es la primera invitación

El comité ya se ha puesto en contacto con Nadal en más ocasiones, pero la agenda de un transatlántico como Nadal era inviable para Luanco. La figura de Manolo Galé fue una de las que más ha fomentado esa unión, por su buena relación con la familia Nadal. Y también Carlos Costa, que forma parte del círculo más cercano del tenista y con el que hay buena relación desde que compitió en Luanco cuando era tenista en activo.

Tenis Playa Luanco La pista del tenis playa de Luanco, un clásico del verano

cuando rafa nadal casi compite en luanco

De hecho, Rafa Nadal estuvo a punto de competir en Luanco en 2005. Por aquel entonces José Manuel Fernández era el director del torneo. Y cuenta en COPE Asturias que Rafa Nadal estaba cerrado para venir: "Estuvo firmado. Exactamente el 16 de diciembre de 2004 habíamos alcanzado un acuerdo con Carlos Costa, que era agente en aquel entonces. Unos días después surgió la lesión en el escafoides del pie izquierdo y todo se vino abajo. Puedo decirte hasta donde estaba y en qué momento recibí la llamada de Carlos Costa. Estaba en Oviedo, entré en un portal. Y ya me dijo que pasó esto. Pues mala suerte". Nadal iba a venir a Luanco junto a Feliciano y Verdasco. Un cartel de lujo.

el año del despegue

Ese año fue en el que explotó la carrera de Nadal. Lo que ya se veía venir se empezó a cumplir. 2005 fue cuando ganó su primer Roland Garros. Y si las lesiones no lo hubieran impedido, cuando hubiera venido a Luanco: “Hubiera sido la bomba. Supongo que no se hubiera venido abajo el compromiso. Después de ganar Roland Garros... A saber lo que pasaba. Pero no creo, es una persona muy seria. Tan seria como que nada más producirse la lesión le faltó tiempo para decirle a Carlos Costa que nos llamara. Tenía que prescindir de algunos torneos y una exhibición como la de Luanco...”.

cada vez más difícil

A partir de ese año, la empresa de contar con Nadal ya se fue haciendo más difícil. La agenda se empezó a poblar y la popularidad de Nadal no hizo más que crecer: “Sobre todo por recomendación médica. Tenía que tener mucho cuidado por los cambios de superficie. Venir a jugar en arena, dos días después irse para jugar en tierra o hierba o pista dura... Era asumir riesgos que no podía ni debía. Evidentemente, con el paso de los años... Nadal era una multinacional con una serie de compromisos adquiridos, más allá del caché, que era inalcanzable".

Fue la vez que Rafa Nadal estuvo más cerca de jugar en Asturias. Porque el Principado acogió en 2008 dos eliminatorias de Copa Davis, en Oviedo y en Gijón, pero Nadal no acudió a ninguna. Fue un año en el que las lesiones también asolaron al manacorí. El tenis playa de Luanco se posiciona ahora para poder contar con él, como ya contó anteriormente con Corretja, Santana, Ferrero, Moyá, Ferrer, Berasategui y prácticamente todos los mejores tenistas que ha ido dejando España. Ahora el sueño es conseguir que venga el mejor de la historia.