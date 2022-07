Trifón Poch ante el reto del Oviedo Baloncesto: "Me gusta entrenar, no veo pasos atrás"

El Alimerka Oviedo Baloncesto ya tiene nuevo entrenador. Se trata de Trifón Poch, un mítico de los banquillos, que ha dirigido más de medio millar de partidos en ACB. Su carrera comenzó en el Gijón Basket, y ahora retorna al Principado para coger las riendas del Oviedo Baloncesto. Un reto que afronta "con la misma carga o más de ilusión".

El nuevo técnico ha sido presentado este mediodía en la sede de la Caja Rural, patrocinador del club, en la capital del Principado. Acompañado de Héctor Galán, dejaba las primeras pinceladas de como se sentía: "Para mí tiene una carga personal y emotiva especial estar aquí. Un camino parecido al que hice ayer lo hice hace 35 años. Llegué en avión al aeropuerto y cogimos la autopista Y. En aquel momento tiramos a la izquierda y ahora tiramos a la derecha. Aquí estoy con la misma carga o más de ilusión".

Trifón Poch es un mítico de los banquillos nacionales e incluso con experiencia internacional. Más de 500 partidos dirigidos en ACB, algo que no le frena a la hora de ilusionarse ante el nuevo reto: "Hay momentos en los que los caminos se van juntando. Conozco al presidente desde hace tiempo y ya lo tenía en la cabeza. Soy entrenador de baloncesto, no de ACB. Me gusta entrenar, no se me caen los anillos. No veo pasos atrás ni adelante, veo un camino. El camino se acabó encontrando".

Trifón Poch llega cargado de ilusión y con las fuerzas a tope: "Vengo con las pilas cargadas. El Oviedo Baloncesto no podía encontrar un entrenador con más ganas de estar en la pista y hacer al equipo lo más competitivo posible".