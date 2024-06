Tomás Guasch, en COPE Asturias: "El Sporting es parte de la familia para los que tenemos una edad"

A cuatro días para que el Real Sporting de Gijón y el RCD Espanyol se vean las caras en El Molinón, en la ida de las semifinales del playoff de ascenso a PrimeraDivisión, Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego en la Cadena COPE y aficionado del Espanyol, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para dar su particular visión de la eliminatoria.

¿Cómo te tomas este playoff? "Estaremos de acuerdo los del Sporting, los del Oviedo, los del Espanyol y los del Eibar que estoy es un tormento insoportable. Con ganas de que se acabe ya".

El ambiente en Barcelona no es bueno con el Espanyol. "Es que no está bien. Ha habido fortuna de que Dinamarca no ha convocado a Braitwhaite, que es el máximo goleador. El Espanyol ha perdido once puntos con los equipos descendidos. Con la mitad igual estaba en ascenso directo. No hay gran euforia, pero empatando los dos partidos contra el Sporting pasa de ronda. ¿Qué diferencia hay entre Sporting y Espanyol? La misma que entre Amorebieta y Leganés. ¡Son todos japoneses! Veo una cosa muy igualada y para decidir en Cornellá.

¿Veías más favorito el Madrid contra el Borussia o al Espanyol contra el Sporting? "Al Madrid. Hace cuatro días vi el Espanyol contra el Sporting. Al Espanyol le cuesta mucho ganar. Es verdad que en casa solo han perdido contra el Leganés, pero empatan contra todo el mundo".

Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego en COPE.





Si estabas 'cagado' con el Madrid, no me quiero imaginar entonces con el Espanyol. "Absolutamente. Así como en el descenso anterior tuvimos a RDT, Embarba... Había una superioridad y se subió a falta de varias jornadas. Esta vez no porque las diferencias son mínimas. Ves al Sporting y te parecen el Bayern de Munich de Kahn, Effemberg y toda esa gente, aunque imagino que el Sporting también pensará que tienen que jugar la vuelta en Cornellá".

En Gijón gusta la idea de ir de 'tapado' y que el favoritismo se lo cuelgue el Espanyol. "El problema del Espanyol es que no se cree favorito. Me sorprendería mucho que esto se resolviera por más de un gol. Como mucho dos".

¿Sería muy caótica la situación del Espanyol si no sube? "Sí, porque el dueño del Espanyol está a 10.000 kilómetros. Lo ha salvado y habría que ponerle una estatua, pero es muy difícil gobernar un club así. Si te quedas en Segunda es difícil, pero si subes no eres un club de Primera. Y ojo a lo que baja de Primera, ¿eh? El Almería tiene dinero, el Cádiz también, el Granada... más los que se han quedado en Segunda".

¿Es una ventaja para el Sporting el clima que se respira en la afición del Espanyol? "Es una ventaja para el Sporting, pero te repito lo mismo: está tan parejo que no sabría decirte si va a ser decisivo El Molinón o Cornellá. Me creo que empaten en la ida y que el Sporting gane 1-3 en la vuelta. Si empatan en la ida el Sporting no va a estar muerto".

Sporting y Espanyol se volverán a ver las caras en el playoff de ascenso.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué se te viene a la cabeza cuando cierras los ojos y piensas en el Sporting? "Quini, Valdés, Churruca... Para los que tenemos cierta edad, el Sporting es parte de la familia. No hay ningún hincha del Espanyol con dos dedos de frente que le tenga inquina al Sporting. ¿Qué hace el Sporting en Segunda? Pues como el Espanyol, que hay vacas gordas y vacas flacas. Recuerdo cuando era niño la que montaban los asturianos cuando venían a Barcelona. Aquí hay cualquier cosa menos inquina al Sporting y si les dicen al 90% de la afición que suben los dos ni se presenta el equipo. Hay roce y cariño, el Sporting es de toda la vida".

Por resumir: un playoff sin favoritos. Es que mira la otra eliminatoria. ¡Si se acaban de enfrentar! Está todo ajustadísimo. La mayoría ya ha terminado, pero estos cuatro más madera. Y ya un Sporting - Oviedo en la final del playoff... sería el remate. Por eso te digo: ojalá se acabe pronto"

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA A TOMÁS GUASCH, EN COPE ASTURIAS, EN LA PREVIA DEL SPORTING - ESPANYOL