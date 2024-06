Toda la información de las entradas para el Oviedo-Eibar de playoff

El oviedismo ya calienta motores para el playoffdeascenso. Este sábado (18:30 horas) en el Carlos Tartiere, los azules reciben a la SD Eibar en la ida de la primera eliminatoria de la promoción.

Los abonados tendrán que pasar por caja

En la tarde de este lunes, el Real Oviedo ha informado acerca de la política de precios para el partido ante el Eibar. Los abonados tendrán que abonar 20 euros para retirar su localidad para el partido. Los 'Abonados Plata' abonarán 15 euros, los menores de 18 años tendrán que pagar 10 euros, mientras que los 'Abonados Oro' podrán acceder gratis, pero también tendrán que retirar su entrada.

Este martes 4 de junio se abrirá la venta online de entradas para abonados, a partir de las 11:00 horas. La venta presencial se habilitará también a las 11:00 horas en taquillas y oficinas del estadio.

Entradas de acompañante

El Real Oviedo también ha habilitado 5.000 entradas a disposición de los abonados, a un precio de 40 euros cada una. Cada abonado oviedista podrá retirar un máximo de dos entradas hasta terminar existencias. Para el público general, el precio de las entradas es de 80 euros.





En el caso de los abonados que no puedan o no quieran asistir, el Oviedo recuerda que pueden liberar suasiento en los horarios indicados. El viernes 7 de junio se liberarán "masivamente" los abonos que no hayan retirado su entrada para el partido.

