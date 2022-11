'Tiempo de Opinión oviedista': el Oviedo dice adiós a Jorge Menéndez Vallina

El Real Oviedo se ha visto sacudido a primera hora de la tarde del lunes 14 de noviembre por una noticia de alcance: Jorge Menénedz Vallina no formará parte del nuevo Consejo de Administración. El Grupo Pachuca ha comunicado al ex presidente que no será uno de los elegidos para formar parte del futuro del club azul.

Sergio Fernández:

“Era absolutamente necesaria. Entregar una cabeza antes de la Junta”.

“Estas cosas nunca se apuntan a nadie. El trastero, la gestión de VERAE… Me recuerda un poco a la salida de Del Olmo. Son cambios necesarios. Hay que ver si se produce una entrada de gente de Asturias o si solamente entran mexicanos. Es una noticia para calmar las aguas porque la Junta se podía revolver”.

“Muy vinculado a Carso. Luces y sombras. Entró en el momento de salvar al club. Para unos fue muy importante y para otros alguien que se aprovecho. Estuvo en los momentos buenos y en los malos. Creo que le ha faltado ser él el que diera el paso”.

Jorge Regadera:

“Estaba muy desgastada la figura de Vallina. Entra como hombre de confianza de Elías, pero nunca ha acabado de trasladar lo que se esperaba. Se cantó el Vallina vete ya. Pachuca está haciendo cambios y está metiendo gente de su confianza. Quiere avanzar. La figura de Vallina estaba desgastada y no tiene cabida en un Oviedo que quiere crecer”.

“Es verdad que no estaba habiendo cambios gordos pero sí estaban empezando a dar su toque. Esto es la consecuencia de empezar en lo de abajo y acabar en lo de arriba. Pachuca sabe que es una figura que no aportaba y que estaba cuestionada”.

“Hay que saber retirarse a tiempo. No supo marchar cuándo debió. Creo que va a quedar un legado de hombre de confianza de Elías, no de Carso. Momentos buenos, malos…”.