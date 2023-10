'Tiempo de Opinión' del Real Oviedo: un estilo que se asienta y un jugador revitalizado

El Real Oviedo se ha quitado un peso de encima. Los azules han conseguido la primera victoria de la temporada y dan la sensación de recibir con buena predisposición el cambio de estilo que propone Carrión. Un cambio de estilo que maximiza virtudes de algunos jugadores como Paulino. Lo analizamos en el 'Tiempo de Opinión' del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias con Sergio Fernández y Manu Gutiérrez.

La lectura post partido no puede ser más positiva para Sergio Fernández: "Se vieron muchas cosas y casi todas positivas. Carrión es un entrenador más de verticalidad que de control, que a veces se confunde. Se empiezan a recuperar con goles futbolistas como Bastón, Paulino o Bretones. Y lo que comentábamos de que se necesitaba un punto de suerte. No hay que sobredimensionarlo. Igual que el partido contra el Valladolid no fue tan malo, este tampoco fue tan bueno".

Insiste Carrión dentro de ese nuevo estilo en la importancia de asumir riesgos, algo a lo que apunta Manu Gutiérrez: "Asumir riesgos y que te salgan más veces mejor que veces mal. Ahí entra en juego la confianza que va ganando el jugador. Si ve que toma algún riesgo y le viene bien al equipo. Lo vimos en la primera parte". Un cambio de estilo que contrasta con el anterior, como reflexiona Sergio Fernández: "La sensación es que la gente cree en lo que se está haciendo y que el estilo está cambiando radicalmente en muy poco tiempo. Hay un dato muy curioso. El Oviedo hizo cero centros buenos para finalizar. El día del Racing de Ferrol hizo nueve. Rápidamente el equipo ha entendido que a veces hay que ir por dentro o por fuera. Se trata de ser verticales y que el jugador tome su decisión, que no sea una cosa tan rígida".

El nombre de Paulino destaca sobre el resto, con un gran partido y con piropos incluso por parte de Carrión. Y es que dice Sergio Fernández que ahora puede brillar más: "Desordena al equipo rival... Que los demás sepan que si Paulino se va a un lado, el jugador puede ir al otro. Es un fútbol que parece que es el que entiende la propiedad. Paulino había venido para un entrenador muy rígido en su estilo de juego y que quería determinadas cosas para los extremos y mediapunta. Y eso es imposible para Paulino. Es anárquico, necesita movilidad y sentirse libre. No es que el jugador haya mejorado o esté en mejores condiciones. Es cuestión de estilo de juego". El cambio de técnico le ha venido bien a Paulino dice Manu Gutiérrez: "Cervera no le había encontrado el sitio. Se intentó en banda derecha, acompañando a Bastón y el domingo lo vimos desde la izquierda. No pierdes la verticalidad por un lado y tienes la libertad de que Abel tenga más profundidad. Es un jugador que necesita cierta libertad y a partir de ahí que tome sus propias decisiones".