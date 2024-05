Herrera: "Con tres años de retraso se estrenaba el AVE de Vigo a Madrid. Gran expectación y gran retraso"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este miércoles que pasa entre otros asuntos por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso o el conflicto diplomático abierto con Argentina.

"Un día como hoy hace veinte años llegaron al altar Felipe y Letizia una pareja de novios que uno era heredero a la Corona de España y la otra se iba a convertir con el tiempo en Reina de España. Tuve el honor de ser invitado a esa boda".

"Todavía quedaba resaca que ha durado tantos años, de los atentados de los atentados en Madrid en Atocha en las estaciones de tren. Fue un contraste. La alegría por un lado, la lluvia, el pesar por otro, los muchos invitados, la boda perfecta en todos los órdenes y ciertamente los 20 años que han consolidado la monarquía, así que enhorabuena los dos".

?? #Audio | Dos décadas han transcurrido desde la boda de los Reyes Felipe y Letizia



?? Un tiempo de grandes cambios políticos y sociales en España que te cuenta @carmenlabayen#FelipeVI#Letizia#Boda#Reyeshttps://t.co/L7h9DvDXzY — COPE (@COPE) May 22, 2024





Sánchez comparece en el Congreso

"Este miércoles comparece Pedro Sánchez en el Congreso y va a ser la cumbre de esa táctica que consiste en hablar un poco de todo para no tener que hablar mucho de nada. Previsiblemente para arremeter contra el PP en el arranque de una precampaña para las europeas. Cuatro en uno; un poco de Palestina, un poco de Gibraltar, mucho del fango, de los bulos, algo de Milei y veremos cuánto de los negocios de su mujer".

"El pleno vendrá marcado por el deliberado, exagerado e irresponsable jaimito enfrentamiento con el presidente argentino Javier Milei. En este asunto como hace Sánchez siempre, busca dividir a los españoles y hacer un plebiscito sobre su persona en las próximas elecciones. O estás conmigo y con España o estás con Milei"

"Esta es la operación, que ni siquiera va contra el PP, va contra los intereses electorales de sus socios, va de comerse los votos de toda la izquierda para sí mismo y no estamos ni con uno ni con otro. Todo es un paripé electoral. Si no hubiera elecciones en el día 9 de junio, elecciones europeas, que se consideran tan plebiscitarias, mucho más que unas elecciones europeas, evidentemente este desafuero de retirar definitivamente el embajador español en Argentina, no se habría producido".

"Es una pantomima histriónica. Milei podrá ser un populista deslenguado, que lo es, pero Sánchez es un líder tóxico sin escrúpulos morales de ningún tipo. Y también sabemos que es capaz de utilizar una bronca diplomática para afianzarse de cara a una campaña electoral":

"Los llamamientos patrióticos de Sánchez frente a mile son un insulto a la inteligencia de los españoles. ¿Patriotismo y se vuelven a reunir fuera de España Santos Cerdán con Puigdemont? Pero qué patriotismo está hablando".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No se irriten no cambien sus hábitos ni sus decisiones por las maniobras de este personaje, en todo caso vayan a votar el próximo día 9 para decirle que están hartos de sus numeritos. Menudo melodrama. Sánchez necesita mantener este paripé electoral. Ayer no es que llamara consultas a la embajadora en Argentina es que la retiró oficialmente y eso revertirlo ya no es tan fácil, bueno sí se puede revertir claro vuelves a enviar un embajador pero tienes que pedir el placet al gobierno argentino. Es que ayer fuentes de Moncloa llegaron a deslizar que está por ver que el gobierno deje entrar a Milei en España para el próximo acto que tiene en nuestro país el próximo mes".

"Ahí tenemos a España anunciando nada menos que la retirada de la embajadora y a Milei encantado de confrontar con un socialista arrogante como Sánchez".

"Es ruido para conseguir dos cosas; que no se hable de los negocios de su esposa y que no se note que no es capaz de gobernar. Porque el pleno de hoy tiene como principal detonante los negocios de su mujer, que serán o no serán delito, esto lo está investigando juez, pero son tan inéditos como indecorosos".

Informe de la UCO

"Ayer El País filtró un supuesto informe de la UCO que es exculparía a la mujer del presidente de cualquier hecho delictivo, yo no lo he leído, no se puede saber lo que dice. He leído la interpretación que hace El País. Pero lo publicado y el informe pueden ser cosas muy distintas porque la UCO es una unidad muy técnica, es muy difícil que hayan hecho algo tan malo. Los informes policiales constatan hechos, no valoraciones de hechos. Nadie en su sano juicio puede negar que las cartas de Begoña son un hecho, que las relaciones personales de Begoña con empresarios son un indicio, que la obtención de los rescates o contratos es un indicio, que la financiación de la Cátedra es un indicio. El informe nunca puede decir que no existen indicios porque se anularía a sí mismo".

"Para ser uniforme valido debería comenzar corroborándonos si esos hechos son ciertos y se produjeron y luego exponerse si ha sido posible o no, comprobar otros hechos y ahí es donde es posible que el informe diga que no se ha podido comprobar ningún otro hecho que tenga apariencia de indicio y siempre con la salvedad de 'por ahora', salvo superior criterio de Su Señoría, que es como empiezan todos los informes".

"Si califican, se considera contaminante y podría anularse. Es decir pueden considerar que los contactos entran dentro del tráfico habitual entre empresas pero no pueden afirmar que son sospechosos o no, eso es competencia solo del juez. Esa publicación es una filtración que viene del ministerio de Malaska para que tenga pista de aterrizaje hoy Pedro Sánchez en el Congreso".

"Todo este ruido tiene también por objeto disimular la incapacidad de Sánchez para gobernar, lleva seis meses de legislatura, solo ha sacado adelante dos decretos, no ha sacado ni los Presupuestos. Ayer el Congreso le tumbó la ley contra la prostitución.

"Mañana veremos como probablemente cae la ley del suelo y el nuevo decreto de desempleo".

AVE a Orense

"Con tres años de retraso ayer se estrenaba el AVE de Vigo a Madrid, gran expectación, gran alegría, gran despliegue y gran retraso, dos horas parados a las puertas de Orense y el nuevo tren tuvo que llegar remolcado por uno de los viejos. Pero Óscar Puente prefiere hablar de los gin tonics que se toman algunos asesores políticos. Así están las cosas", ha concluido el comunicador.