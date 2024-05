El primer sonido del día de Carlos Herrera: las explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este jueves analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por las explicaciones de Pedro Sánchez en el Congreso.

"Señoras, señores, me alegro. Buenos días".

"Sigue la inestabilidad en el norte de Baleares. Cielos muy nubosos que irán con lluvias a más durante la tarde. Tormentas en Cataluña y Cataluña. En estos últimos días está recolectando agua que falta le hacía y también puede que llueva algo en Canarias, mientras lo demás más o menos despejado. Y los 30 grados a los que ya se acercan algunos puntos de Andalucía".

"Miren, no había que ser muy listo para saber que ayer Pedro Sánchez diluirá el asunto de los negocios de su esposa en asuntos de interés personal, siendo de interés general y además concernientes al peso de España en el papel internacional Palestina. El reconocimiento del Estado palestino que anuncia para el próximo Consejo de Ministros y un reconocimiento solamente colaborado con Irlanda y Noruega.

"Es, desde luego, una decisión de peso, de mucho peso, que toma por interés personal, exclusivamente personal y que comunica ayer en la sesión parlamentaria para que de su mujer solamente acabe diciendo que es una señora honesta y una gran profesional y todo lo demás".

"Reconocer al Estado palestino nos enfrenta a Israel a pesar de que sea algo que seguramente la comunidad internacional tendrá que hacer algún día, porque efectivamente es la creación de los Estados. Es una de las posibilidades de que se equilibre un tanto la inestabilidad de la zona".

"Pero eso hay que hacerlo en el momento en el que debe hacerse, no después de una actuación terrorista como la de Hamás, en la que parezca que a quien estás dando la razón jamás. Porque esta decisión envalentona a Hamás, perjudica a los palestinos, a los rehenes israelíes, no digamos de qué manera y a España, porque España queda descolocada en la política común europea".

"Y todo por el interés personal y electoral de un tío desequilibrado, desequilibrado, que toma una decisión realmente irrelevante a efectos prácticos, nada menos que reconocer un Estado que no existe y hacerlo tras los atentados de Hamás. Oiga, no falla. Con Pedro Sánchez no falla".

"¿Hay elecciones? Pues entonces los asuntos de interés colectivo los manejo a mi favor y como a mí me interesa, incluido el papel de España en el exterior, el último pleno del Congreso ha sido un ejemplo palmario de cómo un presidente populista puede poner patas arriba el debate público con tal de tensionar a los suyos y que no se duerman de cara a una cita electoral en la que el PSOE quiere evitar una derrota".

"Al final, de lo que menos se habló es de lo que más incomoda al Gobierno. Y, desde luego, más interés tienen clave nacional los negocios poco éticos y estéticos de la mujer del presidente No contestó ni a una sola ni a una sola de las preguntas que les plantearon, que le plantearon por parte de toda la oposición".

"Y hay una pregunta fundamental que sigue sin contestar. ¿Sabía usted que su mujer había firmado cartas de recomendación a empresas que optaban a concursos o adjudicaciones públicas que finalmente consiguieron ese placet del Gobierno? ¿Y si lo sabía cuando lo supo, antes o después de que la Administración otorgara esos concursos? Es que esa es la clave de todo. Pero se hace el sueco".

"Eso sí, el barniz de victimismo y dignidad impostada, eso es marca de la casa. Sí, sí. Su mujer puede ser todo lo honesta, ilustre quiera, pero ir firmando cartas de recomendación a empresas que aspiran a conseguir algo del gobierno que presides tú, al mismo tiempo que aceptas que esas empresas te promocionen profesionalmente. Eso no se hace".

"Te pongas como te pongas, montes los conflictos diplomáticos que quieras para desviar la atención, los argumentos que le dieron ayer Sánchez y sus loros fueron tan flojos que el líder del PP lo tuvo fácil para replicar a Patxi López cuando se puso a hacer el trilero con eso de que Begoña Gómez equivale a una institución del Estado".

"Te la ponen botando para que remates. Hay que ser trilero, eso de que pedir explicaciones por los negocios de Begoña Gómez es no respetar las instituciones del Estado como si fuera la Reina o Carmen Polo de Franco. Este asunto no se va a cerrar tan fácilmente, por mucho que filtren una interpretación sesgada del informe de la UCO que dice que no ve de momento indicios de un delito de tráfico de influencias".

"Ya les explicaba ayer cuáles son las premisas fundamentales de un informe policial y desde luego, un informe policial no dice eso. Vamos a ver qué dice literalmente ese informe y no lo que filtró Marlaska a Público y Lo País y que trabaje el juez que ha abierto diligencias, que, de momento, lo último que ha hecho ha sido citar a declarar a seis testigos para desesperación de las terminales financistas".

"Porque ahí está el juez Peinado. Madre mía, está desatado. ¡Que alguien lo pare! Sí, sí, ha citado a seis testigos a tres días de las elecciones europeas, entre ellos el empresario Juan Carlos Barrabés, uno de los que promocionó profesionalmente Begoña López y que casualmente obtuvo una concesión del Gobierno".

"Bueno, esta noche, en La Linterna, Núñez Feijóo ha confirmado que citarán a Sánchez a la Comisión del Senado de la trama, con lo que no descartan hacerlo con Begoña Gómez. Pero no habrá ninguna explicación en el Congreso que la va a dar en la Comisión de Investigación del Senado".