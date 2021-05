El Sporting no jugará de fin de semana hasta la última jornada

El Sporting jugará los próximos cuatro partidos de lunes (tres de ellos) y de jueves (contra la Unión Deportiva Las Palmas). Hasta el 30 de mayo, el equipo gijonés no volverá a jugar en fin de semana.

El conjunto de David Gallego disputará el último encuentro de las dos próximas jornadas (frente al Lugo en El Molinón y en Girona). El siguiente jueves, recibirá a Las Palmas. Y en la penúltima jornada viajará a Fuenlabrada el lunes 24 de mayo en la primera jornada con horario unificado. Una semana después, ya sí de domingo, el Sporting cerrará la fase regular contra el Almería en casa (30 de mayo).

El lateral rojiblanco Saúl García ha reconocido este miércoles que no le seduce demasiado la idea de jugar en el último turno: “Personalmente, me gusta más jugar sin saber el resultado de los rivales; prefiero eso, no es una presión añadida, pero al final piensas de más. Si me dan a elegir, prefiero no conocer el resultado de los otros".

El futbolista del Sporting ha avisado de la dificultad que tendrán ahora todos los equipos de la zona alta para sumar puntos. “La gente se piensa que un equipo como el Rayo va a ir a Sabadell y va a ganar con la gorra, pero es muy difícil ganar en esta categoría. Los equipos de abajo sacan muchos puntos en las últimas jornadas”, ha advertido.