A sus 67 años, Manolo Mesa vive tranquilamente en su pueblo, San Roque, en Cádiz. El que fuera el “siete pulmones” del Sporting se mantuvo vinculado al mundo del fútbol hasta su jubilación. Ahora, sigue pendiente del equipo cuya camiseta defendió a lo largo de doce temporadas. Este mediodía, Manolo Mesa recuerda aquella etapa tan feliz en Deportes COPE Asturias. “El Sporting fue lo mejor que me ha pasado en el fútbol”, rememora.

Mesa llegó al Sporting procedente de la Balompédica Linense, equipo de Tercera, y se quedó sorprendido del alto nivel que había en el club de El Molinón. “Estaban Quini, Churruca, Tati Valdés... había internacionales, gente de mucha categoría. En los primeros meses me tuvo preocupado tanto nivel, pero cuando vi cómo era la cosa... me dije: 'aquí tengo que jugar yo, no hay más remedio que luchar si quiero jugar'”, explica.

En su primera temporada en Gijón, el Sporting terminó descendiendo de categoría, algo que sorprendió al propio Mesa. “Viendo a los jugadores que había, me extrañaba que nos costara tanto sacar puntos. De los delanteros que había, me costaba encontrar a tres mejores en todo el país. Había un buen centro del campo y una buena defensa. Veía un equipo. Ese año debuté. Cuando se cambió de entrenador ya era tarde. Jugué algunos partidos en Liga y en Copa. Debuté en Salamanca y ya veía que me iba a ir bien en el Sporting”, apunta. Ese fue el preludio a la gran carrera que le esperaba en el club de El Molinón, donde los rojiblancos alcanzaron dos veces la final de Copa y finalizaron segundos en Liga. “Nos clasificamos cinco veces para Europa. Para un equipo así, encontrarse jugando dos finales de Copa, ser subcampeón... aquello para nosotros es un orgullo y también para la gran afición que tiene el Sporting”, recuerda.

Incluso Mesa llegó a debutar con la selección española. “Cuando uno es internacional es porque el equipo funciona. Así se fijan más en los jugadores. Un equipo que está siempre arriba... es normal. No solamente fui yo internacional; también Joaquín, Quini, Redondo, David, Cundi... Así es más fácil llegar a jugar con la selección”, reconoce.

Apodado “siete pulmones” en Gijón por su capacidad de esfuerzo y sacrificio en el terreno de juego, Mesa también recuerda otro mote que le pusieron en la Balompédica Linense. “'La pantera'. No sé si era técnicamente más o menos que otros jugadores. Pero una de mis mejores facetas en el campo era el trabajo y el cambio de ritmo. A mucha gente eso le llegó. También se me daba bien pasar el balón, tenía pegada... La condición que más me interesaba era el trabajo en el centro del campo, por eso llegué al fútbol”, explica a la hora de hablar de sus cualidades sobre el terreno de juego.

Mesa se pasó más de 30 años sin pisar Gijón. Regresó en 2018 en un homenaje de los veteranos. Su familia, eso sí, le quiso traer por sorpresa a Asturias. “Me engañaron (ríe). Tengo familia en Pamplona y me dijeron que íbamos allí. Mis hijos, con los veteranos del Sporting, mantuvieron contactos. Cuando cambiamos el trayecto, ya me di cuenta de todo”, explica respecto a un viaje que “fue una gran idea, me encantó el recibimiento que tuve. Iba andando por el Muro de San Lorenzo y la gente me paraba, me reconocía... Eso se queda dentro. Tras doce años y tener que irme por una mala gestión de personas que habían llegado al Sporting... eso me dolió”, explica respecto a su salida.

Mesa, ahora jubilado en San Roque tras una vida dedicada al deporte, lo tiene claro. “El Sporting ha marcado mi vida deportiva. Me ha hecho darme a conocer en el fútbol. El Sporting seguirá siendo, hasta que yo esté aquí, lo máximo”. El emblemático centrocampista andaluz también lanza un mensaje. “Le digo a la afición que es lo más importante que tiene el Sporting. Que esté al lado de los jugadores. Deseo que el Sporting vuelva a su categoría. El Sporting es de Primera y debe estar en Primera”, apunta.