El Sporting destituye a Abelardo

Abelardo Fernández ha sido destituído como entrenador del Real Sporting. El club ha tomado la decisión de prescindir del técnico gijonés después de la mala racha en LaLiga SmartBank, donde solo ha conseguido un triunfo en los últimos doce partidos de competición. La derrota en El Sardinero frente al Racing ha precipitado una decisión que la dirección deportiva de Orlegi Sports ya tenía desde hace días encima de la mesa.

La relación entre Abelardo y Alejandro Irarragorri nace con el técnico poniendo su cargo a disposición del presidente del Consejo de Administración tras la adquisición del club por parte de Orlegi. Los nuevos dueños de la entidad, sorprendidos gratamente con el gesto, confiaron en el Pitu, que había acudido al 'rescate' del Sporting en las últimas jornadas de la 2021/22, para liderar desde el banquillo su primer proyecto al frente del Real Sporting.

Con el paso de las jornadas y la llegada de los malos resultados, fue creciendo la distancia entre entrenador y directiva. Abelardo lanzó desde principio de temporada un mensaje de cautela en torno a los objetivos del equipo, al que no veía capacitado para pelear el playoff de ascenso. "El objetivo de esta temporada no puede ser el playoff de ascenso", repitió el Pitu en varias ocasiones. Un discurso que no agradaba a Orlegi en general y a Alejandro Irarragorri en particular, más ambicioso en relación a los objetivos que debía perseguir la entidad en esta 2022/2023. "No entrar en playoff sería un gran fracaso", dijo el presidente de Orlegi en el Foro de Aficionados del pasado 3 de enero.

Las diferencias en la gestión de plantilla, la pérdida de peso de Abelardo en la toma de decisiones en cuanto a los fichajes y los malos resultados han terminado en el 'divorcio' entre Orlegi y Abelardo, que deja al Sporting en 14º posición, solo tres puntos por encima del descenso a Primera RFEF. El club comunicó su decisión al técnico antes del entrenamiento programado este domingo a las 11:00 horas en Mareo, un entrenamiento que no tendrá lugar debido a la ausencia de sustituto por el momento.