Sergio Fernández, Jefe de Investigación de Relevo, ha adelantado la noticia de la que habla todo el sportinguismo: el próximo 24 de junio, en una notaría de Madrid, se produciría la firma del acuerdo entre Grupo Orlegi y la familia Fernández por el paquete accionarial del Sporting. Hemos hablado con él en Deportes COPE Asturias.

Mucha repercusión de la noticia.

"Entendiendo el atractivo del número, para mí la repercusión de la noticia no es que sea el 24, el 25 o el 26. La repercusión de la noticia es que las negociaciones no están en el punto de si se hace o no se hace, sino cuándo se hace. Hay una cita el día 24 en una notaría de Madrid para que eso se formalice, efectivamente, pero lo que cambia con otras ocasiones en las que el Sporting se ha podido vender es que esta vez está claro que se va a hacer".

En el pasado, al Sporting lo llegó a 'comprar' un grupo inglés.

"Eso es. Con la actual propiedad del club, siempre tienes la 'cosa' de que se puedan echar atrás. Los que no van a echarse atrás son los de Grupo Orlegi, que se han gastado 200.000 euros y han puesto a trabajar a un equipo de más de 30 personas en una Due Dilligence que está saliendo bien. Esto es como cuando te vas a comprar una casa: vas a la notaría y dices 'espera, que me falta el recibo del gas', y lo mismo tienes que esperar dos días más. La duda ya no está en si se va a hacer o no, está en cuándo. Ya es un tema adulto dentro del mundo empresarial, no llegas a este punto de la negociación si luego te vas a echar atrás".

Se reunirán en una notaría en Madrid para firmar.

"Si ya se han reunido 80 veces. Han intercambiado contratos de confidencialidad, por ejemplo. Por eso es tan complicado dar con Javier Fernández ahora. Puede haber un capricho de última hora, puede faltar documentación... da igual. Lo importante es llegar a este punto de la negociación. Ninguna de las personas que van a llevar a cabo esto viven en Madrid y aquí van a estar todos. No es coincidencia".

La Due Dilligence, favorable

"Si vas a invertir una cantidad tan importante, que puede estar entre 35-40 millones, aunque eso no lo tengo del todo confirmado, te quieres asegurar de que todo está bien. Que no hay deudas de última hora o algo en el armario que no te quieres encontrar. Tienen que estudiar el club y hacer una auditoría previa. En esa auditoría previa, todo lo que han encontrado les ha gustado.Y el Grupo Orlegi, en todas las instituciones en las que se ha presentado, ha dejado una impresión buenísima. Esto no es una 'locura' de fichar a Van Nistelrooy y me quiero colocar en la Champions el año que viene. Tienen un proyecto serio y sensato para hacer al Sporting sostenible no durante tres años sino para toda la vida".

Grupo Orlegi no quiere un proyecto faraónico, con grandes nombres.

"Sería un síntoma horrible. Si fuera aficionado del Sporting no querría a un dueño que venga aquí y me coloque fichajes de relumbrón. Eso es para sacar rentabilidad en un año o dos. Acuérdate del Málaga de Joaquín o Van Nistelrooy, que estuvo en la Champions minuto y medio y mira cómo las está pasando ahora. Creo que es mejor construir un proyecto a medio plazo que no depende de la inversión monetaria del dueño, que sea sostenible y no tenga deudas. Eso haría al Sporting un club muy fuerte".