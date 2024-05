El Real Oviedo continúa preparando el partido contra el Espanyol del próximo lunes. Una semana larga en la que los azules se han entrenado este viernes. Jaime Seoane viene siendo uno de los jugadores más utilizados esta temporada y en los últimos partidos ha jugado en el doble pivote, por las lesiones en el centro del campo. Es donde más cómodo se siente, como él mismo afirma en sala de prensa.

¿Cómo está en el apartado personal?

"Con buenas sensaciones. Aunque la temporada está bastante avanzada, me encuentro bastante bien física y mentalmente y eso es lo más importante para el último tramo".

Vienes jugando más cerca de la base, Carrión dijo que te ve mejor de 8 que de 10... ¿Cómo te estás viendo?

"Bien, me encuentro muy cómodo. Es donde casi siempre he jugado durante mi carrera. Desde ahí puedo ayudar mucho defensiva y ofensivamente. De 10 también, pero igual la parte defensiva es para la presión y más atrasado abarco más campo y llego a más lados. Pero en todas las posiciones del centro del campo me encuentro cómodo".

Con la entrada de Cazorla te tocó jugar por la derecha... ¿Qué te pidió Carrión?

"Lo que estaba haciendo Paulino en la primera parte. Partiendo de la derecha, dar profundidad y recibir entre líneas".

¿Qué te parece lo de jugar de lunes?

"Puede marcar saber los resultados que se han dado durante la jornada, pero la realidad es que dependemos de nosotros y únicamente nos tenemos que fijar en lo que hacemos nosotros. El objetivo que tenemos es ir a ganar y si lo hacemos, es lo importante".

¿Cómo está el vestuario de moral?

"Bien, con la misma ilusión de toda la temporada. Desde que llegó el míster hemos estado tirando hacia arriba y remando mucho. Veníamos de una situación complicada y a medida que escalábamos puestos, cada vez había más ilusión. Y eso se ha mantenido y se mantiene. No tenemos ningún nerviosismo por conseguir ningún resultado. A lo largo de todo el año tenemos la ilusión de ganar los partidos".

¿Cómo ves el partido?

"Es uno de los mejores equipos de la categoría, con jugadores preparados para Primera. Es un equipo muy duro y van a querer sumar los tres puntos como sea en su casa. Nosotros vamos con nuestras armas como vamos a nuestro campo. Estamos preparados para ganar".

Quedan dos partidos fuera de casa...

"Cualquier partido en esta categoría es muy complicado y se ve en nuestro caso. Casi nos ha costado más contra los de abajo que contra los de arriba. Y no creo que sea por ninguna razón especial. Simplemente que la competencia de esta categoría es muy alta. No importa tanto el rival que toque y sí ir a ganar".

Recuperáis a jugadores importantes, aumenta la competencia...

"Todos queremos jugar y es muy importante sumar todos desde nuestra parte para el colectivo. Es muy bueno que vayamos recuperando más gente. Eso sube el nivel del equipo y lo importante es el colectivo".

¿Es importante depender de sí mismo?

"Es bueno depender de ti mismo siempre. Habernos ido enganchando y desenganchando simplemente es una cuestión de crecimiento del equipo, de cada jornada encontrarte diferentes situaciones que te hacen mejorar y crecer. Hemos tenido derrotas duras que nos han hecho fuertes. Y que creo que nos van a servir mucho para este tramo. Ha sido algo bueno, porque hemos tenido caídas que nos han hecho aprender y hacernos fuertes".

¿La de Valladolid y aprender de eso es algo para plasmar el lunes?

"Puede ser. El Espanyol es un equipo muy fuerte, como el Valladolid. Y ese partido fue muy duro para nosotros. Sabemos la dificultad de esos partidos. Partidos como el de Zorrilla te hacen mirar dentro y ver que tienes cosas para mejorar. Y eso al equipo la hace más fuerte".