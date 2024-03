Santi Cazorla sobre su futuro: "En verano veremos dónde estamos y qué decido"

Mejor jugador del mes. "Es un reflejo de que estoy participando, de que me estoy encontrando bien. Es lo que más contento me pone del premio. Quería ser partícipe del equipo y quiero seguir siéndolo".

Mejora con el paso de las jornadas. "Las sensaciones cada vez son mejores. Cada día me encuentro mejor y el nivel del equipo es muy bueno, eso hace que todos tengamos que dar un paso adelante".

Buen momento del Oviedo. "Vivir esto para los de casa es muy bonito. Ojalá no defraudar a la gente, que tiene tanta ilusión. Después del inicio tan complicado que tuvimos... ojalá mantener esto hasta el final. Hay muchos equipos peleando por el playoff y ojalá ser uno de ellos. Ojalá poder conseguir el objetivo".

Liga muy igualada. "Es difícil ver a tantos equipos peleando arriba. He estado en ligas con tres o cuatro, pero nunca ocho o diez. A la gente le está gustando mucho la liga por la igualdad que hay".

Capacidad de reacción. "Es lo que nos inculcó el míster desde que llegó. Después de una derrota hay que levantarse. Pasó después del derbi o contra el Valladolid. El equipo se ha vuelto a levantar y eso habla del espíritu de este equipo".

Futuro. "No me planteo el futuro porque mi objetivo es ayudar este año. Queda mucho por delante. Solo quiero pensar en el Racing. En verano veremos dónde estamos y qué decido".

Racing de Santander. "Al ser rival directo cobra más importancia. Lo dejaríamos a más de un partido si ganamos. Necesitamos a nuestra gente para el partido y para poder seguir ganando".

Mejora personal a nivel físico. "Sobre todo a nivel de minutos. El míster cada vez me da más confianza y yo cada vez me encuentro mejor a nivel físico, eso es importante. Poder aguantar a nivel físico y que cada día pueda jugar más minutos dentro de los partidos importantes es fundamental".

Dudas con la lesión. "Las dudas me entraron cuando volví. Cuando me lesioné estaba muy bien y en un ejercicio sin riesgo me lesioné. Te hace dudas, muchas veces las lesiones no te avisan, pero no pienso en ello. No pienso en ello porque, además, si lo piensas te acabas lesionando".

¿Cuantas veces piensas en la falta al larguero? "Lo pienso porque no ganamos, no porque no metí gol. Pienso más en lo general que en lo personal".

Primer gol. "No sé si lo meteré (risas). Es lo de menos, siendo sincero. Ojalá pueda participar con asistencias y goles, si es en casa mucho mejor, con mi gente, pero no me obsesiono con eso. Todo vendrá después".

Buenas palabras de sus compañeros. "Soy uno más, no soy diferente. Trato de tener humildad y trabajo. También trato de ayudar con mi experiencia, pero no quiero que me vean diferente por haber jugado la Champions o la Selección Española".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Continuidad de partidos. "No había tenido esa continuidad. Vino la lesión y no pude tenerla. Es complicado cuando vas entrando y saliendo, así que lo más importante es encontrar esa regularidad. Agradecido por la confianza del entrenador".

Clave para ascender. "No volverse locos. No hemos conseguido nada. Parece que entramos en playoff y luego no entramos nunca. Hay que ir partido a partido, haciendo las cosas bien que lo estamos haciendo. También mejorar lo que estamos haciendo mal".

Playoff. "Viendo la racha que llevamos de puntos y de partidos ganados parece ser que puedes entrar. A pesar de ser el mejor equipo desde que llegó Carrión no nos da para entrar en playoff. Hay que seguir así para conseguir el objetivo".

Álex Millán. "Muy importante para nosotros, es muy querido dentro del vestuario. A pesar de la lesión nos ha dado alegría en el vestuario. Me siento muy orgulloso de él porque yo pasé por una lesión larga y la actitud es clave. Va a ser un jugador muy importante de aquí hasta final de temporada. No son momentos fáciles de vivir y los ha llevado muy bien".