Santi Cazorla antes de la 'final' de Ipurúa: "Si no entramos en playoff que no sea por miedo"

Cómo está. “En lo personal es un momento complicado. Estoy jodido. Tengo la sensación de dejar al equipo tirado en este momento. Arriesgué, era el momento. Si el equipo entra, que estoy convencido que va a entrar, voy a volver a arriesgar. Estoy un poco frustrado. Me cuesta aceptar la situación”.

Posible playoff. “Los médicos ya lo saben. Si hay un 1% lo voy a hacer, me da igual el riesgo. Por tema de contratos me da igual lo que me pase a futuro. No pienso en que me pueda afectar a futuro. Pienso en el club. Si me lesiono no va a ser un impedimento”.

¿Último partido? “No tengo esa idea. No pienso en ello. Sigo con ganas e ilusión. Decidiremos a final de temporada. No es el momento. Fue un momento de frustración. Me equivoqué. Cuando no sumes no restes, me dijo Pellegrinni. Y sume más que reste. Me lesione en el primer minuto y aguante. Tenía que haber pedido el cambio antes”.

Su significado en Oviedo. “Me siento en deuda con el cariño de la gente. Disfruto mucho del cariño del Tartiere y por eso también quería jugar. Por eso también la frustración y el sentimiento de culpa que tengo ahora. Voy a hacer todo lo posible por volver cuanto antes”.

Situación clasificatoria. “Parecía que estaba lo fuera de playoff. Estamos quintos, dependemos de nosotros. Si queremos ascender tenemos que ganar a los buenos equipos. Contra los de mitad alta sabemos competir bien. Hay que ser optimistas. No dramatizar. Si ganamos estamos en playoff”.

¿Cómo va a vivirlo? "Intentaré darles la tranquilidad que me gusta darles desde dentro, pero ahora desde fuera. De todas formas, veo al equipo tranquilo, contento. Cuanto más se acerque el partido comenzarán los nervios, la tensión. En ese momento hablaré con el equipo para que estén tranquilos. Si estamos en esta situación es porque nos lo merecemos. Si no entramos, que no sea por miedo. Sin miedo tenemos más opciones de conseguirlo".

¿Pendiente de otros campos? "No dependemos de otros resultados, dependemos de nosotros. Otros equipos estarán pendientes de nosotros, pero nosotros no. No vamos a pensar en el Villarreal B ni en el Eldense. Si hacemos nuestro trabajo y ganamos en Eibar, nos sirve".

¿Más personalidad que en otros campos si cabe? "Como hemos demostrado en otros campos. El equipo ha dado la cara donde ha ido. El Eibar pelea por subir directo y sabemos que es un campo complicado. Vamos con la personalidad del equipo, con la idea del míster. Con esa ambición vamos a ir a Eibar".

El Eibar también necesita ganar. “Seguramente vayan a buscar el partido. Depende también del Leganes pero optan a entrar en playoff. Que sea abierto el partido igual nos puede ayudar también”.

Ambiente afición. “Somos conscientes de que va a haber mucha gente de Oviedo. Eternamente agradecido al cariño que nos dan. Es algo increíble. Ver 27.000 es lo que se busca en este club y en esta plantilla. Ojalá podamos darles la alegría”.

Viaje de aficionados sin entrada. “Conozco a muchos de los que van sin entrada. Les da igual ver el partido o no. Agradecimiento de corazón. Están haciendo un esfuerzo aunque saben que no podrán entrar. Ojalá darles una victoria”.

Presión a los compañeros para volver a jugar. “No quiero meterles esa presión. Me preguntan. Y ya les digo que todo depende del playoff. Si entramos voy a agotar todas las opciones. La única opción de volver a jugar es entrar en playoff”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo está la plantilla? “La veo bien, convencido, en un momento muy bueno. De fútbol y de confianza. El otro día parecía sabor agridulce, pero lo hubiéramos firmado todos a principio de temporada. Estar dependiendo de ti mismo después de como íbamos en la jornada 7… Podemos ganar a cualquiera”.