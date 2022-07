"Salir a ganar todos los partidos" el objetivo de Insua y Pol Valentín

El Sporting comenzó este lunes con las presentaciones de los jugadores que han sido protagonistas durante el mercado de fichajes. Pablo Insua y Pol Valentín, dos hombres que llegan para reforzar la zaga han sido los primeros en posar con la nueva camiseta y en ofrecer sus primeras sensaciones.

De la mano de Joaquín Alonso fueron presentados y se mostraron ilusionados ante el nuevo reto, como aseguraba Pablo Insua: "Estoy super agradecido y super ilusionado. Ya voy viendo en la clase de club y de ciudad en la que estoy. Estoy con muchas ganas de seguir adelante y de poder disfrutar del Sporting y del sportinguismo".

También Pol Valentín llegaba con esas ganas de poder rendir al máximo nivel, aunque no quería fijar objetivos colectivos: "Estoy super ilusionado de estar aquí en un club grande como el Sporting. Con ganas de demostrar porque me han fichado. El objetivo es el de ir partido a partido y estar lo más arriba posible que podamos".

En esa misma línea va Pablo Insua: "Competir siempre todos los partidos. Salir a ganar contra todos los rivales de la categoría. Me gustaría que se viese un equipo competitivo capaz de ganar en cualquier campo". El central destacó lo que más podía aportar al equipo: "Tengo experiencia de estar años en Segunda y competir lo más arriba posible. Puedo dar eso. Hay gente muy joven, creo que les podemos aportar eso para que sigan creciendo".

El propio Insua se mostró sorprendido por el seguimiento que tiene el club en estos primeros días que lleva de pretemporada: "Veo mucha ilusión. Tanta gente, los niños... Es una muestra de lo que es el Sporting. Se nota que es un club muy seguido, con una gran afición y que se va a ver a lo largo de la temporada".

Pol Valentín llega con el argumento de la polivalencia a la hora de desempeñarse en el campo, pero no tiene preferencia de posición: "El míster me pondrá donde él crea, pero todavía no me ha dicho posición. Donde me ponga voy a competir y dar el máximo".

A la espera de centrales se encuentra el Sporting, con Pablo Insua como único referente en esa posición: "Eso no cambia nada. Imagino que vendrán jugadores, pero de momento el trabajo está siendo normal. Yo ya me exijo a mí mismo, no necesito tener más competencia o más compañeros para dar el máximo".