Rubén Yáñez centrado en el Eldense: "No podemos relajarnos"

El Real Sporting de Gijón ha regresado este miércoles a los entrenamientos en la Escuela de Fútbol de Mareo preparando la última jornada en el Pepico Amat frente al Eldense.

Declaraciones de Rubén Yáñez

Tras la sesión de entrenamiento, con Nacho Méndez como única ausencia de cara al choque ante el Eldense, tomó la palabra Rubén Yáñez. El guardameta rojiblanco compareció ante los medios de comunicación en la previa del choque en Elda.

Cómo está el vestuario antes de viajar a Elda. "Veo muy bien al vestuario. Muy dinámico. A nivel mental no va a ser un partido fácil, no podemos relajarnos".

Rivales directos: Oviedo y Racing. "Son buenos equipos que están ahí, que son potentes. Nosotros ponemos el ojo en nosotros mismos, en nuestro resultado. No queremos pensar más allá de ganar el domingo".

Centrados en ganar al Eldense. "Todo pasa por ganar el domingo, da igual los resultados que haya fuera. Los resultados que se den ya no dependen de nosotros".

¿Te cambiarías por el Oviedo o el Racing? "No me planteo si me cambiaría. Ellos dependen de ellos mismos y nosotros todo pasa por ganar este domingo. El Oviedo tiene un partido muy difícil. Dependen de ellos, pero el Eibar también se juega algo. Vamos a ir a Elda, sin relajarnos nada. Tenemos que darlo todo para demostrar que queremos ganar".

El Sporting en un hipotético playoff. "Nos veo muy preparados. Hemos plantado cara a cualquier rival. Con eso nos tenemos que quedar. Venimos de una dinámica muy buena, el trabajo semana a semana es muy bueno y tenemos todos los ingredientes para conseguir algo bonito".