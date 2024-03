El mensaje del vestuario del Sporting: "Ante el Racing hay que disfrutar y ser nosotros mismos"

El Real Sporting de Gijón está preparando el choque frente al Racing de Santander de este sábado (18:30 horas) en El Molinón. No es un partido cualquiera. Habrá un ambiente espectacular, se esperan más de 24.000 aficionados, y es una batalla por el playoff que enfrenta a un Sporting que es séptimo clasificado a solo un punto del Racing que marca el playoff de ascenso.

Rubén Yáñez, portero titular del Sporting, ha analizado la actualidad del equipo rojiblanco en la previa del partido frente al equipo de José Alberto López.





Ánimo en el vestuario tras perder en Lezama. "El ánimo sigue siendo positivo. Los resultados nos dicen que tenemos la posibilidad de pelear por algo bonito. Es semana de corregir errores y dar algo más de cara al siguiente partido".

Crítica de Ramírez y del vestuario. "Hubo errores que no solemos cometer. Hemos hecho buenos partidos esta temporada, pero somos conscientes de la derrota y hay situaciones que tenemos que mejorar. Para eso nos quedan estas diez semanas, para dar otra imagen".

Solidez defensiva. "Encajábamos menos antes, pero sabemos que somo buenos defensivamente, lo hemos demostrado. Hay que concentrarse en las fases defensivas y volver a mostrar solidez. Estoy tranquilo porque jugadores hay, ya lo hemos demostrado".

Diferencia en casa y fuera. "No sabemos bien, pero jugar fuera es más difícil. En Lezama jugamos a las 14:00 horas y en un ambiente diferente al que estamos acostumbrados. En casa la gente nos está animando de una manera brutal y afecta mucho para bien. Intentaremos resolver lo que estamos haciendo fuera, mostrar más competitividad".

Presión sobre el equipo. "A mí no me pesa nada. Me gusta más jugar en un campo grande, con el campo lleno, eso me hace competir más. No veo una presión excesiva que afecte al vestuario. Dependemos de los resultados y hay partidos que no se han dado, pero en casa estamos muy fuertes y hay que mantener eso. Lo que saquemos fuera determinará nuestra posición en la tabla".

Diferencia de rendimiento entre casa y fuera. "No pretendemos solo ganar en casa, queremos ganar fuera. Esa va a ser la diferencia entre estar arriba o no. Es una realidad que en casa estamos fuertes, pero queremos ganar fuera. A estas alturas los rivales son muy fuertes y te conocen mejor".

Todos los alicientes ante el Racing. "Es un partido muy bonito, un partido que tenemos que disfrutar siendo nosotros mismos y siendo competitivos. Esta liga te exige mucho, tenemos muchos números para poder ganar. Sabemos que el Racing de Santander tiene puntos fuertes y queremos sacar el partido adelante".

