Rubén Albés da pistas sobre el mercado: "Buscamos un extremo desequilibrante"

El Sporting de Gijón afronta este sábado (17:00 horas) la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion recibiendo en El Molinón al CD Eldense. Los rojiblancos cayeron derrotados frente al Levante UD en el estreno ligueron y buscarán sus primeros puntos del curso ante su afición.

La novedad en la convocatoria de Rubén Albés es la presencia de César Gelabert, que con dos entrenamientos y tras ser presentado de forma oficial en la Escuela de Fútbol de Mareo, podría tener sus primeros minutos con la rojiblanca.

Rueda de prensa de Rubén Albés

Gelabert. "Veremos como está. Hemos visto que tiene muchas ganas, pero no tiene partidos de pretemporada. Ha entrenado con el Toulouse y tiene una condición física aceptable. En lo futbolístico es un 'ocho' que aporta en la creación y en la finalización".

¿Es un salto de calidad Gelabert? "Es un futbolista que podría haber sido una herramiento muy buena la semana pasada. Ante bloques bajas son capaces de aportar cosas que salen del guion".

Derrota ante el Levante y efecto cara al Eldense. "Seríamos muy débiles como equipo, como club y como jugadores si nos afecta una derrota. Entra la posibilidad de ganar, empatar y perder. Hay que darle naturalidad a la derrota y ser fuertes para entender que podemos perder. Si nos afecta y debilita una derrota en el primer partido, estamos fuera del foco. Creo que hicimos un inicio muy bueno contra el Levante, pero luego nos afectó la baja de Nacho Méndez. La segunda parte fue muy interesante para las alturas de temporada en la que estamos. Nos quedamos cerca de puntuar. Tenemos que mejorar el juego a balón parado".

Rober Pier. "Queremos que esté lo antes posible, pero estar bien. El servicio médico tiene la palabra".

Ausencia de un delantero. "Hay que ser conscientes de la realidad en la que estamos. He dejado claro que vamos a ser un equipo que sea capaz de hacer goles".

Nivel defensivo ante el Levante. "Concedimos poco, pero dimos síntomas de debilidad. Las primeras jornadas son más de errores que de aciertos. Tenemos que

Eldense. "Me ha gustado mucho el Eldense, fue mejor que el Tenerife. Me gustó en su fase ofensiva y me gustó su solidez y fase para ser ofensivos. Si puede hacer eso, nos dirá que

Mercado abierto con el incio de liga. "Todos los entrenadores del fútbol profesional entendemos que sería lo ideal cerrar el mercado cuando empieza la temporada. La llegada de los jugadores que vengan tienes que integrarlos dentro del sistema y que no te permiten cerrar la plantilla hasta octubre. Estos últimos días de mercado aparecen oportunidades que no pueden llegar a ellas".

Mercado de fichajes. "Van a ser dos... o no. Lo que queremos es más calidad que cantidad".

Qué busca el Sporting más allá de la defensa. "Extremo de línea, un jugador que por sí solo sea capaz de albororotar defensas rivales sin combinar con los demás".

Estilo de juego. "Siempre somos más importantes nosotros que el propio rival. Esos principios y esos elementos para nuestro equipo se tienen que mantener".

Importancia de El Molinón. "Lo tengo marcado porque es el siguiente y a uno le gusta jugar en casa, con esta afición. Había un ambiente buenísimo y caliente. Intimida al rival y hay que

Jugadores del centro del campo. "Son jugadores similares y diferentes al mismo tiempo. Pueden mezclar entre ellos y podemos incluir más parejas con Nacho Mendez y Gelabert. Si queremos más pie o si queremos más llegada".

Álvaro González. "Probablemente sí, sea un fichaje que pueda dar nivel. Lo dice su trayectoria".