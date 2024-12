Rubén Albés, tras el empate en Anduva: "Hay puntos y puntos... hemos sido mejores y tendríamos que habernos llevado la victoria"

El entrenador del Sporting, Rubén Albés, ha analizado el empate conseguido por su equipo en el campo del Mirandés. El técnico ha hablado del encuentro, de la polémica arbitral y del rendimiento individual de algunos futbolistas, como el delantero Caicedo.

Análisis del partido

"Hemos sido mucho mejores que el Mirandés. Hemos interpretado un partido magnífico, con una primera parte de desgaste, sin ocasiones claras, más allá del penalti; y una segunda, tras algún ajuste, en la que Raúl (el portero) ha sido el mejor de ellos, con muchas situaciones de área. Es difícil hacer más cosas y refuerza, en lo anímico, al grupo".

Tras dos derrotas, ¿un empate en Anduva es un buen resultado?

"Hay puntos y puntos. A veces, consigues un empate y tienes que dar gracias; otras, sacas un punto y piensas que podías haber sacado los tres. Y hoy, en condiciones normales, tendríamos que habernos llevado los tres puntos".

Sobre Curbelo y la decisión del árbitro de no parar el partido tras su golpe con Panichelli

"Eric Curbelo e siente mejor; está más o menos estable; pero el golpe ha sido fuerte, se sentía aturdido y veremos cómo evoluciona".

"No sé qué dice exactamente el protocolo, pero dos jugadores han terminado fuera del terreno de juego y todos pedíamos al árbitro que parara el juego. El otro día, en una situación similar con un mano a mano de Dubasin, el partido se paró inmediatamente; hoy, se deja acabar la jugada. Entiendo que el árbitro no era consciente de la gravedad".

El partido de Caicedo

"Era un encuentro que le podía venir bien o mal; y, a medida que ha avanzado el partido, se ha encontrado mejor, ha generado una ocasión de la nada y ha rematado un córner en el segundo palo; lástima que no haya marcado. Nos ha dado mucha presencia en el área para liberar a compañeros. Ha completado el mejor partido desde que llegó al Sporting".

Málaga, último rival de 2024

"Queremos reivindicarnos a través del juego. Las sensaciones del equipo son buenas; pero queremos ganar al Málaga en El Molinón. Para ello, debemos gestionar las ganas de ganar porque desear algo mucho te limita. Hoy hemos tenido más paciencia para atacar cuando se ha adelantado el Mirandés que, el otro día, contra el Ferrol. ¿Por qué? Porque queremos agradar a la gente; tal y como nos cuida y nos mima, queremos ofrecer algo rápido y los partidos necesitan tiempo".

El entrenador del mirandés: "un fallo del árbitro nos ayuda"

Por su parte, el técnico del Mirandés, Alessio Lisci, ha reconocido que el penalti que señaló el árbitro a favor de su equipo nunca tendría que haberse producido: "Por suerte, después de 20 jornadas, un fallo del árbitro nos ha ayudado".

Sin embargo, el entrenador ha asegurado que hubiese preferido que no se hubiese producido: "Yo no no sabía ni que era penalti, estaba viendo que Panichelli estaba mal; lo vi yo y lo veíamos todos".

De hecho, Lisci intentó entrar al terreno de juego, pero defiende que "si me tienen que expulsar por entrar al campo e intentar parar el partido, que me expulsen; 15 segundos de diferencia pueden salvar la vida o no".