Roberto Suárez: "Tenemos abiertas a todas nuestras primeras opciones"

Roberto Suárez, director deportivo del Real Oviedo, analizó la actualidad del mercado de fichajes tras las presentaciones de Sebas Moyano, Romario Ibarra y Álex Millán.

Santiago Colombatto.

"Es un jugador que es de la propiedad y que conoce los objetivos, pero tenemos variantes por si no sale. Los tiempos no nos van a ayudar lo que queremos. Tenemos claro lo que queremos, pero no queremos precipitarnos".

Raúl Moro.

"Nosotros seguimos y el jugador también, pero tenemos un límite salarial que nos limita. El mercado nos ayuda porque tenemos otras opciones abiertas. Tratamos de no precipitarnos, tenemos las primeras opciones abiertas".

Llegada de Nico Schiappacasse y búsqueda de delanteros.

"Schiacappasse está en un período de prueba para ver qué nos puede aportar diferente a lo que tenemos. También estamos buscando algo diferente a lo que tenemos que pueda jugar con dos delanteros o con uno arriba. Están en el radar varios jugadores de ataque, pero es muy temprano. Estamos tranquilos y tenemos las ideas claras".

Lateral derecho.

"Estamos valorando lo que tenemos en la plantilla. Hay jugadores polivalentes en defensa y Charbel está creciendo mucho. Iremos tomando decisiones según vaya avanzando el mercado. Estamos preparados para todo".

Samu Obeng.

"Obeng es un jugador nuestro y ha hecho una buena temporada. Tiene su valía tanto como para salir como para quedarse. Durante la pretemporada valoraremos, pero hoy por hoy no hay ninguna opci´pon para que salga".

Cesión de Mangel.

"Mangel puede tener posibilidades de ir a equipos importantes de Primera RFEF. Está bastante avanzado, pero queremos cerrar garantías suficientes para estar seguros de que seguirá creciendo".

Abel Bretones.

"Es un jugador importante para nosotros. Sondeos y tanteos hay pero no hay nada oficial aún. Mientras no haya nada tangible, tanto el chico, que está centrado, como nosotros que entendemos que tiene una progresión importante, queremos que siga aquí. No nos planteamos nada hasta que no haya nada serio encima de la mesa".