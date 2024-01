Rober Pier reivindica la defensa: "En Segunda, los que ascienden encajan pocos goles"

El Real Sporting afronta la semana de la vuelta a competición en LaLiga Hypermotion con el partido ante el Huesca en el horizonte. Los rojiblancos regresarán a El Molinón este domingo (16:15 horas) para dar el pistoletazo de salida a la segunda vuelta.

Entrenamiento en Mareo y rueda de prensa de Rober Pier

En la mañana de este martes, el Real Sporting completó una sesión más de entrenamiento a las órdenes de Miguel Ángel Ramírez. El técnico canario tiene la más que posible baja de Pablo Insua para recibir al Huesca. Guille Rosas, con gripe, tuvo que retirarse del entrenamiento del lunes, pero se le espera para el arranque de la segunda vuelta.

Al término de la sesión, Rober Pier compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa.

Objetivo en la segunda vuelta. "Mucha ilusión. Estamos en una posición que te invita a pelar por todo. Hay que ir con humildad porque cada partido es muy difícil, pero estamos todos con mucha ilusión".

Bajas de Insua e Izquierdoz contra el Huesca. "Tenemos una plantilla muy amplia, con varias opciones más. Seguro que el que me acompañe hará un buen papel".

Nivel de los equipos en la segunda vuelta. "Cuanto más tiempo pase, las diferencias serán mayores. Habrá equipos que no sean capaces de mantener el nivel. Estamos trabajando para no ser uno de esos equipos que se caigan".

¿Cómo ha sentado el parón navideño? "Creo que nos ha sentado bien. Hemos conectado con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra gente. Ahora hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido contra el Huesca. Hemos trabajado muy bien, con alta intensidad, podemos llegar muy bien al domingo".

Recuperar sensaciones tras el parón. "Trabajamos en lo que tenemos que mejorar. El último mes competimos bien, pero no sacamos los resultados de meses anteriores. Lo importante es que no perdimos la identidad, que siempre tuvimos una línea y no hubo grandes diferencias de un partido a otro. Hemos trabajado en qué hacer cuando se nos cierran los equipos contrarios con defensas compactas".

¿La clave pasa por ser sólidos atrás? "Sin ninguna duda. En Segunda, los equipos que ascienden o están arriba encajan poco y son sólidos atrás. Lo importante es el grupo, el bloque, la intensidad, darlo todo en cada partido. Los goles se pagan mucho y hay que intentar conseguir más goles. No porque traigas a un jugador vas a meter más goles. Quizá tocando un par de teclas marcamos más goles sin traer a nadie".

Huesca. "Han cambiado al entrenador. Van a proponer más que con Ziganda con balón. Vendrán con mucha ilusión tras el cambio. Nosotros vamos con toda la humildad, pero a por ellos".