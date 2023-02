El Real Avilés pone la directa

Otra buena jornada para los equipos asturianos. Menos para uno. Es lo que tiene que haya derbi. El Real Avilés venció al Bergantiños mostrando buena imagen, el Club Marino de Luanco se impuso en el derbi al Unión Popular de Langreo y el Real Oviedo Vetusta venció al colista y coge notable colchón en la tabla clasificatoria.

El Real Avilés sumó la tercera victoria consecutiva y con ellos supera en ocho puntos el balance de las mismas jornadas en la primera vuelta. Un salto cuantitativo importante que le sigue asentando en Play Off, aunque la pelea es tremenda. Tres victorias seguidas, y es el propio Real Avilés el que está quinto marcando esas posiciones, solamente con dos puntos de diferencia con el sexto, el Zamora. El gol de Mayorga y la notable versión defensiva marcaron un buen partido de los de Cañedo.

El Club Marino de Luanco se impuso 2-0 al Unión Popular de Langreo. Los de Manel dejaron el partido enfilado en los primeros compases. Jairo Cárcaba y Lora en la primera media hora de juego ya habían desnivelado el encuentro. El Langreo quedó sin capacidad de reacción y el resultado fue con el que se cerró el partido. El Marino es séptimo con 32 puntos, a dos del Play Off y siete puntos por encima del Play Out. El Langreo se complica escapar del descenso, ya que está a cinco del Play Out y a siete de la salvación.

El Real Oviedo Vetusta sumó una nueva victoria en esta gran racha que mantiene y sigue construyendo colchón y escapando de los puestos de descenso. Charbel adelantó a los de Jaime Álvarez en los primeros minutos, pero el filial burgalés empató en la segunda parte. Tuvo que ser el jugador que está en estado de gracia, Masca, el que en el último minuto acabó desnivelando el partido y dando los tres puntos al filial oviedista. El Vetusta suma ya 29 puntos y está a la misma distancia, a cinco, del Play Off que del descenso directo.