El Rayo se muestra inflexible y Rubén Reyes se aleja del Oviedo

Se complica la llegada de Rubén Reyes a la dirección deportiva del Real Oviedo. Su actual equipo, el Rayo Vallecano, se niega a facilitarle una salida y el Oviedo rechaza abrir una negociación entre clubes. Reyes se reunió anoche con el presidente del Rayo y no hubo solución tras un extenso encuentro. Mientras tanto, el Oviedo ya baraja otras opciones por si la situación de Reyes no cambia durante las próximas horas.

En las oficinas del Tartiere confiaban en un desenlace positivo durante la jornada del martes, pero el presidente del Rayo, Martín Presa, se mostró inflexible. El dirigente madrileño entiende que el Oviedo debería negociar con él para liberar el contrato de Rubén Reyes, vigente hasta junio de 2020. Desde un primer momento, los directivos azules descartaron abrir una negociación y emplazaron al técnico asturiano a que acordara su salida antes de viajar a Oviedo.

El Real Oviedo mantiene la idea de no abonar cláusula alguna. Si Rubén Reyes no logra dar un giro a la negociación con Martín Presa, el Oviedo descartará su contratación. El presidente del Rayo no cree conveniente cambiar ahora la estructura del club ni reforzar a un rival de la misma categoría. En la actualidad, Rubén Reyes tiene un papel relevante en la dirección deportiva que coordina David Cobeño. Pese a la atractiva oferta del Oviedo, el Rayo no va a facilitar el cambio de club al exjugador azul.