En el Real Oviedo esperan un desenlace inmediato. Una llamada de Rubén Reyes confirmará su desvinculación del Rayo Vallecano. A partir de ese momento, el Oviedo dará oficialidad al nuevo responsable de la parcela deportiva. En principio, la idea del club es presentar a Reyes con el cargo de director deportivo. El exjugador sería la cabeza visible del organigrama, con la colaboración de César Martín y con el objetivo de consolidar un equipo de trabajo a largo plazo. En las primeras semanas, la inmediatez del mercado de invierno centrará las principales decisiones.

Los dirigentes del Oviedo que han negociado con Rubén Reyes sostienen que el trabajador del Rayo cumple con las características deseadas para el cargo. “Estamos en búsqueda de alguien profesional, alguien español que entienda bien la categoría, el fútbol español de la Segunda”, aseguró Arturo Elías en COPE al ser cuestionado por el perfil del sustituto de Miguel Pérez Cuesta.

Las constantes conversaciones de los últimos días han mostrado coincidencias en la política deportiva a seguir. En las oficinas del Tartiere valoran que Reyes conozca la casa y esté plenamente informado de todo lo que rodea al club, por lo que no necesitará de un excesivo proceso de adaptación. Además, el Oviedo destaca su conocimiento de la categoría, al estar implicado directamente en el trabajo de David Cobeño en el Rayo. A pesar de su juventud, los dirigentes azules han comprobado que, en los últimos años, ya sea como entrenador o en los despachos, sus funciones han estado asociadas al trabajo que tendrá que realizar en Oviedo. Jorge Menéndez Vallina y Federico González vieron a una persona ambiciosa, ilusionada ante su mayor reto laboral y con seguridad en la toma de decisiones.

En los encuentros mantenidos con los dirigentes azules, Rubén Reyes ya ha mostrado algunos de sus planes para la actual plantilla. La comunicación ha sido fluida durante los últimos días. En cuanto su nombramiento sea oficial, el responsable deportivo se sentará con Javi Rozada para analizar necesidades y soluciones, con la vista puesta en el próximo día 2 de enero, fecha en la que comienza el mercado invernal de fichajes.

Tras la dimisión de Michu, el Real Oviedo tuvo que acelerar el proceso de búsqueda, sabedor de que no conseguiría su primera opción en el mercado. Javi Recio, del Mallorca, recibió una gran oferta azul. Hubo más candidatos. Fernando Hierro, que estuvo de visita personal en Oviedo, no llegó a ser una opción con visos de hacerse realidad. El propio técnico malagueño, que salió decepcionado del club, no valora un posible regreso. En México tampoco acabaron satisfechos con su trabajo.

Tras un extenso proceso de selección y un buen número de entrevistas personales, en el club están convencidos de haber elegido a un director deportivo que cumple con el perfil necesario, aunque otros nombres colmaran más las expectativas de los aficionados. El Oviedo confía en que Rubén Reyes pueda liderar un trabajo a largo plazo, pero con el reto inmediato de conseguir salidas en la actual plantilla y acertar después con las incorporaciones. El centro de la defensa y el centro del campo son los dos objetivos prioritarios del cuerpo técnico.