Ramón Peralta en #DCA: "Queremos aprender de los errores y volver a ganar títulos"

Ramón Peralta es una leyenda como entrenador y jugador en el hockey sobre patines español. Fue plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92' y llegó a ser capitán de la selección española. Después, su carrera como entrenador discurrió en Cataluña, donde cosechó numerosos éxitos en las últimas dos décadas.

Después de 33 años fuera de su Asturias natal, Ramón Peralta regresa para entrenar al equipo más laureado del hockey asturiano: el Telecable Gijón. Peralta sustituye en el cargo a Fernando Sierra, que coge la 'cartera' de la dirección deportiva.

El nuevo técnico del Telecable ha visitado Deportes COPE Asturias en un programa especial desde ADARSA donde hemos hecho un repaso a su trayectoria y hemos hablado de los nuevos retos que se le plantean en Gijón.

Toda una vida ligada al hockey. Primero como jugador. Y de los buenos.

"Cogí los años buenos del Igualada. Conseguimos dos Copas de Europa, dos Copas del Rey, dos Ligas, Supercopa de Europa o Supercopa de España. A nivel de selección, fui Olímpico y jugué Mundial y Europeo".

Lo has vivido todo como jugador.

"Tuve el privilegio de jugar los JJ.OO el único año que fue un deporte olímpico. Desgraciadamente, nunca se volvió a realizar".

¿Por qué?

"Aún no lo entendemos. Algo se tuvo que haber hecho mal. A nivel deportivo fue un espectáculo, con una final espectacular contra Argentina. Incluso Juan Antonio Samaranch jugó al hockey sobre patines. Teníamos todo para ser olímpicos y no ha sido así. Pienso que pesa mucho que Estados Unidos, Rusia o China no sean potencias mundiales en este deporte. España, Argentina Portugal e Italia son las principales potencias del hockey sobre patines".

En hockey hierba tampoco son potencias esos grandes países y, en cambio, sí es un deporte olímpico. ¿Por qué?

"Sí, es cierto. Imagino que es un deporte con más tradición. Hay más fichas a nivel mundial y aquí está mucho más reducido".

Después de la retirada, te pica el gusanillo del banquillo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me ofrecieron volver como coordinador al Igualada y dije que sí. Me ofrecieron llevar la base del club y estuve como segundo entrenador diez años. Luego entrené en la OK Liga al Sitges y después me fui al Fútbol Club Barcelona cinco años: cuatro como entrenador de base y uno como parte del staff".

Tu currículum son varias hojas, Ramón.

"Sí (risas). Precisamente, ahora estoy enviando currículums a colegios, porque soy licenciado en Ciencias de la Educación Física, y ahora me toca ir rellenando línea a línea. Antes valía con un PDF. Te hacen preguntas y tienes que estar responiendo uno a uno. Antes era más fácil. Ahora estás media hora escribiendo a las preguntas que te van haciendo".

Imagino que Fernando Sierra no te ha pedido el currículum para el Telecable Gijón. Os conocéis bien.

"Nos conocemos bastante. Hemos sido rivales estos años en la OK Liga femenina. Nos conocíamos y no, no me lo ha pedido".

Nos dijo Fernando Sierra en DCA que eras el "candidato perfecto" por ser una leyenda del hockey y asturiano.

"Lógicamente, el hándicap que tenemos en Asturias es que hay pocos jugadores y pocos entrenadores. Traer gente de fuera es más costoso y no sabes el tiempo que van a estar aquí. Saben que al ser asturiano, en cuanto me instale aquí, podemos hacer un proyecto a largo plazo".

¿Cuál es la clave para que un equipo asturiano como el Telecable se mantenga en la élite año tras año?

"Es muy difícil. Me da mucha pena ver como el hockey masculino está dos pasos por detrás en comparación a cuando me fui de aquí. No hay ningún equipo en OK Liga, ha subido uno a OK Liga Plata, en cantera hemos caído... pero en femenino han hecho un trabajo espectacular. El coste que tiene el club para mantener tantos viajes es el presupuesto de otros clubes para los fichajes. Las jugadoras están muy contentas aquí, son muy competitivas. Fernando (Sierra) ha hecho un trabajo espectacular con el hockey femenino".

Sara Roces, Marta Piquero, Sara Lolo... son asturianas.

"Es un privilegio que estas jugadoras estén compitiendo por todos los títulos. A nivel de selección lo mismo. La idea es seguir reforzando la base con chicas que puedan alcanzar en el futuro a estas jugadoras".

Queda la espina clavada de perder dos finales en Gijón esta última temporada. Querréis sacarla cuanto antes.

"Evidentemente. Hablé con él y le felicité porque ha hecho una temporada espectacular. Ha llegado a las finales de OK Liga y Copa de Europa, semifinales de Copa de la Reina, pero solo puede ganar uno. Parece que no has ganado nada y es un fracaso pero es todo lo contrario: hay que felicitarlas porque es un trabajo espectacular. La idea es reforzar pisológicamente al equipo porque es muy duro perder dos finales en casa, en Gijón. Hay que aprender de los errores y el año que viene competir por todo y ganar títulos".

¿Cuándo empieza la pretemporada?

"Mi idea era empezar un poco antes, pero como se ha alargado tanto el final de temporada para ellas, con los últimos meses muy duros en el playoff, con tanta tensión y calor jugando en Cataluña, hablamos con Fernando y pensamos que es mejor que descansen mentalmente. Empezaremos la pretemporada el 16 de agosto. A mí me viene bien también para acostumbrarme a Asturias. Sobre todo al clima, que es lo que peor llevo.

¿Por qué? Si en Asturias no llueve ya casi, no es como antes.

"Sí, sí... ya lo veo que ni llueve ni hace frío. En Cataluña no me acordaba que existían los pijamas por la noche y aquí lo he tenido que recordar".

Lo peor son las mudanzas.

"Y lo que nos queda. Hemos traído más de 100 cajas. Son muchos años y muchos recuerdos, nunca sabes de qué desprenderte y al final te lo llevas todo. Luego ves que no te entra en casa. Nos vamos adaptando".

La calidad de vida es tremenda.

"Cuando estás fuera y vienes de vacaciones ya te das cuenta de lo que es Asturias. A nivel humano, la alegría que hay aquí, es lo que más valoras. A nivel gastronómico lo mismo. Cuando estás dentro no lo valoras pero cuando vienes de fuera te das cuenta. Te da mucha pena irte cuando estás fuera, pero uno hace la vida donde puede".