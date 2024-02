Ramírez aparca su renovación con el Sporting: "No hablaré hasta que acabe el año"

El Real Sporting de Gijón afronta este domingo (16:15 horas) la visita a El Plantío, un campo infranqueable hasta la fecha. El Burgos CF es el mejor local de LaLiga Hypermotion y espera reponerse de la goleada encajada en el Carlos Tartiere ante un Sporting que suma cuatro puntos de los últimos seis posibles ante dos rivales directos: Oviedo y Valladolid.

Entrenamiento y rueda de prensa de Miguel Ángel Ramírez

Tras el descanso de este jueves, el Sporting ha vuelto al trabajo en la Escuela de Fútbol de Mareo, a dos días para el encuentro ante el Burgos. Mario González apunta a la cita, una vez recuperado de las molestias que le apartaron del choque ante el Valladolid.

Tras la sesión, Miguel Ángel Ramírez compareció ante los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera.

El Burgos buscará reaccionar tras perder en Oviedo. "Queremos ser competitivos, ponerselo dificil y evitar su reacción".

Renovación de Gaspar Campos. "Un chico de la casa, de Mareo. Es una gran noticia. Es una buena tapa de puzzle para él, para su carrera".

Pablo Insua, sin renovar. "Con Insua hay voluntad por parte de los dos. El club está contento y él también. Es un valor fundamental para el Sporting. Como miembro del vestuario es un pilar fundamental. Todo lo que sea renovarle es importante".

El Burgos, invicto en El Plantío. "No cambian demasiado los comportamientos, pero sí tienen un dinamismo y unos ritmos distintos en casa y fuera. Son muy intensos en casa, muy verticales para llegar desde segunda línea".

El Mundial en Asturias. "No voy a opinar más allá de lo que dije el otro día. Es una oportunidad muy bonita para Asturias a nivel económico y mediático. He tenido la oportunidad de estar en un Mundial y es increíble. Me voy a reservar mi opinión".

Plan de partido ante el Burgos: profundidad en banda. "Es fundamental que no exploten esa vía por banda. En cuanto les das un metro ponen el balón en el área. Tenemos claro que hay que evitar los centros laterales, sabemos que los hacen muy bien. Siempre que analizamos el partido no solo pensamos en el inicio, tambien pensamos en un plus energia en la segunda mitad".

No habla de su renovación. "De mi renovacion no hablaremos hasta que termine el año".

Reacción de Espanyol o Elche. "Creo que hay algo de adaptación a la categoria. Cuando bajas estás desubicado y piensas que asciendes en diciembre, es un error común. También creo que han fichado muy bien en invierno.

Mario González y Campuzano. "Mario está para entrar en convocatoria. Campuzano está en un periodo más largo. Va integrándose, pero aún no llega".

Cris Acerete entrena con el primer equipo. "Siempre que necesitamos a alguien del filial nunca doy nombres, pienso en posiciones. Acerete no habia tenido la oportunidad porque el perfil que buscábamos era diferente. También él está llamando a la puerta. Es un chico fantástico y para él, según me ha dicho, es un regalo estar aquí".

Bajas de Bamba y Zarfino. "Axel y Gio no están teniendo la evolución que esperábamos, sobre todo Zarfino. Cuando vimos que podía estar cerca ha tenido una recaída y ha hecho que hayamos vuelto para atrás. A Axel le vamos midiendo, pero ha tenido de nuevo molestias en la rodilla. No termina de tener regularidad. Hay que tener paciencia con Bamba".

Hassan, recuperado. "Hassan ya está bien. Estaba cojeando hasta la semana pasada. Hay momentos en los que golpea y le duele, pero está bien".

Fecha de regreso de Rubén Yáñez. "Rubén está mejor, pero no sé decirte el tiempo exacto de recuperación porque dependerá de su evolución. Ya trabaja en césped y con balón, la evolución es positiva".

Masiva respuesta de la afición para el viaje a Burgos. "Se me acaban los adjetivos. Tengo mucho agradecimiento y mucha responsabilidad de poder responder a esa gente en el campo".

ESCUCHA AQUÍ LA RUEDA DE PRENSA DE MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ