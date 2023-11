Ramírez y el segundo puesto: "Ahora no da premio. Dice que has hecho las cosas para merecer estar"

¿Cómo plantea el partido ante un rival que llega en tan mala racha?

"No comentamos eso cuando analizamos al rival. Transmitimos y explicamos por donde tenemos que llevar el partido. Nos pueden plantear la idea de reducir espacios al máximo y esperar una contra o un balón parado para no cedernos espacios, porque ahí somos peligrosos. No le damos importancia a que no han ganado".

¿Pesa estar segundo a la hora de aumentar la exigencia?

"La exigencia es independiente a la clasificación. Una clasificación ahora mismo no da ningún premio ni otorga privilegio. Te dice que hasta el momento has hecho las cosas para merecer estar ahí. A partir de eso, la exigencia sigue siendo muy alta y eso es lo que nos mueve. La clasificación da alegría, pero es anecdótico".

¿Cómo has visto a Carrillo?

"Algo cansado, no ha tenido los días de carga altos de la semana. Solo entrenó ayer y hoy. Entendíamos que era un poco precipitado meterlo en convocatoria. Queremos que complete más días y esté desde principio de semana. No hay más que eso".

¿Cuánto influye el balón parado para elegir a Cote en el lateral izquierdo?

"Es un factor que tenemos en cuenta a la hora de alinear. No solo con Cote. Intentamos que el balón parado tanto antes como durante, siempre tenerlo en cuenta. Que Cote esté a este nivel se debe a Pablo García. Y que Pablo esté al nivel que esté, se debe a Cote. En esa competencia, están preparados para cuando les toque".

¿Cómo se encuentra Miguel Ángel Ramírez y cómo ha sido su evolución desde que llegó a Gijón? Se habla mucho de la idea de juego que expuso como llegó y la evolución que ha ido tomando...

"Este entrenador sigue siendo el mismo. La capacidad del ser humano está en el cambio. En el aprendizaje, en la evolución. Es algo que llevo haciendo toda la vida, aprender, mejorar... Ahora que estoy en el mundo profesional, aprender de la competición, de los jugadores y ver que es lo que mi equipo necesita de mí. Y cómo les puedo ayudar. Me gusta un tipo de fútbol, porque los equipos hablan de sus entrenadores. Y cuando llego no sé si no había jugadores. Seguramente el momento que estaba viviendo la plantilla les hacía estar con menos confianza a probar ciertas cosas. Con la transformación de la plantilla y aprendiendo de la competición, hemos sabido ir poco a poco incorporando ciertas cosas para competir mejor. Y este equipo ahora se parece más a lo que a mí más me gusta. Pero no es lo que a ti más te gusta, es lo que necesita".

Balance primer tercio de la competición en la categoría

"Siempre va a ser cuestión de jugadores y jerarquías. Se va a imponer eso siempre. Los de arriba están siendo regulares y sacando resultados positivos. Digo todos los que estamos en la parte alta, más allá de los descendidos. Estamos ganando mucho y sacando muchos puntos. Y te distancia de la parte baja. Se está generando un margen muy grande. Hay muy buenos entrenadores y los jugadores vienen mejor preparados. Los equipos están teniendo un funcionamiento colectivo muy alto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Lo difícil ahora es mantener la segunda posición?

"La clasificación dice lo que has hecho hasta ahora, pero no significa nada. No nos van a dar nada por estar ahora segundos. Toca irse convirtiendo en el equipo que en mayo merezca pelear por cosas importantes. Y para eso hay que hacer cosas muy bien durante mucho tiempo".

¿Las bandas pueden tener un papel importante ante el Amorebieta?

"Las bandas, los espacios entre líneas, las profundidades... Todo lo que sea estirar al contrario tanto en amplitud como en profundidad... Cobra mucha importancia tener una buena estructura para aprovechar esos espacios que nos puedan dar. Y también la capacidad individual de ganar el duelo para poder eliminar a jugadores".

Empieza el segundo tercio de la temporada, que es cuando vemos a los equipos atravesar baches de lesiones...

"Lo normal es que haya un bache para todos los equipos. La clave es ver cuanto dura e intentar volver cuanto antes a la dinámica positiva. Lo importante es cuándo das la respuesta. Y también trabajar para intentar evitar lesiones sabiendo que convives con ella. Y puedes hacerlo todo bien, que aparece. Vamos a intentar poder cuidarnos para estar preparados para esos momentos y que sean los mínimos posible, pero el riesgo siempre está presente".

¿El sábado se verá el 4-4-2?

"En la foto vas a ver una cosa, pero luego en el campo vas a ver comportamientos que no sean 4-4-2".

Una palabra que se usa mucho en el Sporting es la exigencia. ¿Venir de algo tan malo baja la exigencia? Ahora nadie va a exigir el ascenso directo...

"Uno se hace entrenador para aspirar a lo máximo. Y quiero aspirar a lo máximo. Y haré todo lo que esté en mi mano. Venimos de años malos y creo que es de sentido común no pedir todo lo contrario de lo que ha venido pasando. Si no pedir una mejoría. Y ese sentido común nos va a ayudar a ir avanzando poco a poco en la competición y en los mercados. Estamos mejorando. Es un paso. Y otro paso. Y otro. Para empezar a mejorar cosas mejores, lo máximo. Este equipo venía de merecer el descenso. También hablo de mi etapa. Ahora estamos haciendo cosas para merecer el ascenso y no el descenso. Ese es el primer paso".

¿Le gustaría conseguir lo máximo en su cargo?

"Mi satisfacción será dejar un Sporting mejor del que encontré a todos los niveles. Que mi ayuda sirva para que el club haya incorporado cosas que les puede ayudar. Aportar el crecimiento para merecer lo máximo. Yo voy a querer lo máximo. Pero hay cosas que no están en mi mano".

¿Dónde está el margen de evolución del equipo?

"A todos los niveles. A nivel físico siempre hay margen de mejora. A nivel técnico táctico estamos intentando fijar objetivos de mejora. Hay cosas a nivel colectivo e individual que podemos hacer mejor o durante más tiempo".