Ramírez se ve en playoff si el Sporting hace pleno: "Confío diez sobre diez"

Miguel Ángel Ramírez ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido correspondiente a la jornada 41 en LaLiga Hypermotion frente a la SD Eibar de este domingo (18:30 horas) en El Molinón.

Ánimo para el partido ante el Eibar. "Estamos animados y confiados, jugando en casa mucho más. Sabemos de lo que hemos sido capaces en casa con su ayuda y eso es lo que nos hace tener el ánimo y la confianza muy altas".

Nacho Martín. "Está bien y ha completado los entrenamientos con normalidad con buenos datos físicos y sensaciones. Estaría disponible para comenzar. Si no comienza lo va a poder hacer con garantías".

Eibar. "Lleva siendo muy fiable toda la temporada salvo al inicio. Juegan muy bien, tienen mucho volumen ofensivo y le dan mucho ritmo al juego. Quieren jugar y dominar, llegan con mucha gente, con mucho juego interior y con mucha profundida. Me parecen de los más completos de la categoría y me gusta mucho la propuesta".





¿Condiciona el partido que a ninguno le valga empatar? "Los dos queremos la victoria y desde el primer minuto vamos a ir a por ello los dos equipos. Ellos juegan fuera de casa, en El Molinón, que es un estadio que aprieta muchísimo al rival. Es un condicionante".

Plan de partido. "Creo que habrá muchos partidos dentro del partido. Nuestros comienzos en El Molinón son frenéticos, verticales. Desde el primer minuto solemos decirle al rival que queremos ganar y le damos la 'bienvenida' a El Molinón. Esos primeros minutos para nosotros son fundamentales. Habrá que manejar los tiempos del partido y los momentos donde podamos sufrir".

Bajas de Tejero y Bautista. "Cuando ha faltado algún jugador han mostrado amplitud de plantilla. Aunque no están confirmadas al 100% ninguno de los dos porque no he visto reportes médicos al respecto".

Guille Rosas y su coincidencia en el campo con Rober Pier de pivote. "Guille ha mejorado en defensa, era su debe en la temporada pasada. Evaluando lo que habíamos sufrido optamos por Pascanu. Ha trabajado mucho para poder compensar ese debe y ha terminado la temporada con muy buenos registros defensivos. En lo ofensivo ya sabemos lo que nos da Guille. Cuando haces una alineación tratas de compensar perfiles y más en esta categoría, que necesitas piernas para ajustar la parte defensiva. Se trata de ir compensando perfiles en el campo".

¿Si el Sporting ganara los dos partidos, el equipo se mete? "Sí".

¿Afecta al partido que puedaa ser el último tuyo como entrenador y de varios jugadores? "Ese pensamiento lo tengo frecuentemente, no solo ahora. Pienso muchas veces en que es mi último partido, como en mi vida pienso que puedo morir mañana o que cualquier persona que quiero puede morir mañana. Eso me hace tener una visión de no anhelar lo que no tengo, sino disfrutar lo que tengo".

¿Afecta lo que vaya pasando en otros campos en una jornada unificada? "Afecta porque mucha gente tratará de saber. Lo normal es que llegue información".

Físico. "Contra el Leganés nos faltaron piernas porque en los retornos defensivos nos faltó agilidad. Teníamos solo una ventana de cambios y nos quedaban tres. Corría el riesgo de hacer un cambio y que alguien se cayera faltando demasiado tiempo. Vemos el rendimiento físico en directo a través del iPad y eran buenos. Veo también los datos día a día y la respuesta es muy positiva".

¿Más complicado el Eibar o el Eldense? "Los dos son sumamente complicados, independientemente de lo que se juegue el Eldense".

Del uno al diez, ¿cuánto confías en el playoff si ganáis los dos partidos? "Diez. Llevo creyendo en este grupo desde que empezamosm y nos han regalado un año magnífico. No voy a cambiar de opinión ahora".

Jugar con los nervios. "Como se puede (risas). Nos pasa a todos, a todos los equipos independientemente de su posición en la tabla. Sufrimos, pero disfrutamos del sufrimiento como ha dicho Rafa Nadal en algún momento".

Djuka. "Mi relación con él es la misma que ha sido siempre. No tiene nada que ver con su futuro que no haya calentado o participado en los dos últimos partidos. Se trataba de una decisión táctica en cada partido, de terminar con un centrocampista más en cada partido. No entendíamos necesaria la entrada de otro punta".

¿Esperanza de entrenar a Las Palmas? "Ninguno es profeta en su tierra. Va a ser difícil".