Ramírez: "No pienso en mi futuro; solo en el presente"

Vuelta de Djuka a la convocatoria

"Lo llevo porque habrá dos sesiones y que esté con nosotros. La recuperación ha ido muy bien. No hay motivos para no llevarle".

¿Qué piensa sobre la posibilidad de que Djuka vaya a jugar a México?

"No lo hemos valorado todavía. No lo hemos valorado a nivel interno. No se ha valorado esa posibilidad".

¿Cómo están los que se quedan fuera de la convocatoria?

"No queremos correr. Queremos respetar los tiempos. No queremos correr porque no hay ninguna necesidad. No queremos forzar. Nacho está trabajando muy bien y volverá cuando no haya riesgos para él. Zarfino se ha resentido cuando ha vuelto a hacer trabajo de campo".

Semana marcada por el VAR

"Me aíslo por el ruido. La semana ha sido normal. Estamos enfocados en lo siguiente. Solo miramos para atrás para corregir errores, esa ha sido mi semana. Llevamos muy buena dinámica de entrenamiento y ha sido una semana normal".

¿Qué le parece la propuesta de Tebas de independizar los árbitros?

"Me surgen muchas preguntas y pocas certezas. El error va a seguir existiendo independientemente del organismo al que pertenezcan los árbitros".

¿Cómo está viendo a Marsà?

"Le veo bien. Ha aprendido de aquella expulsión. Está siendo caro volver a entrar. El nivel individual va aumentando el nivel colectivo. Que estén bien los centrales aumenta la competencia interna. El equipo está bien y tiene que seguir trabajando para entrar".

¿Cómo gestiona la competencia en la portería?

"Se gestiona en el presente. No voy a tomar decisiones por lo que pueda pasar en el futuro. Pichu lo está haciendo muy bien, pero Guille ha crecido muchísimo y está peleando el puesto, igual que Flo en el primer equipo".

¿Cómo ve a Campuzano después del gol anulado?

"Ha tenido poca continuidad. Ha tenido lesiones y molestias que no le han permitido estar a su mejor nivel. No está al 100%, es consciente. Está teniendo paciencia y va teniendo minutos. Está aportando mucho, está a buen nivel".

¿Qué opciones maneja como carrilero?

"No veo a Guille solo de lateral. Tiene recorrido, tiene ida y vuelta y manejo en campo contrario. La alternativa en esta convocatoria es Leo Miguel. Es central, pero también lateral".



Sobre la presencia de Nacho Martín y si cambiará la propuesta para enfrentarse al Cartagena

"Rivera viene entrenando bien. Pedro, Jordan y Varane lo están haciendo bien. Lo bueno es que hay muchas opciones y de perfiles distintos".

¿Qué le parece el momento de forma de Jeraldino?

"Entendíamos que despues de su recuperación era el momento de que diera un paso al frente. Ha podido mejorar mucho. Se complemente muy bien jugando con otro delantero como Juan Otero que va al espacio. Vamos a ver si va mejorando su presencia en el área".

Acabar en una posición o en otra es importante para el tope salarial...

"Es importante para el club a todos los niveles poder competir bien y terminar con un buen sabor de boca".

¿Firmarías que quedaran más partidos de los que quedan?

"La realidad es la que es. Como experiencia personal no la cambio. Me ha hecho mejor entrenador, quiero seguir enfocado en las seis jornadas".

¿El club te ha confirmado para la próxima temporada? ¿Sabes si vas a seguir?

"El club está trabajando en el futuro. Yo intento estar lo más alejado posible de todo eso. Sí hay miembros del cuerpo tecnico. Yo no estoy trabajando para el año que viene porque no me quiero descentrar de lo único importante que es el presente".

¿Tu idea es hacer la pretemporada con el Sporting?

"Obvio".

¿Qué motivación tiene para este final de temporada?

"Lo he comentado aquí. No veo actitudes de que todo esté hecho. Marsà es un buen ejemplo. Sus compañeros no le están regalando absolutamente nada. Varane no quiere perder el puesto, Pedro tampoco. Jeraldino ve a Djuka y sabe que tiene que apretar. Desde la competencia interna tiene que influir en cómo se compite el fin de semana".

¿Que opina sobre el Cartagena?

Se le puede meter mano como a todos. Es un equipo que juega muy bien. Proponen, lo intentan, asumen riesgos. Defensivamente son muy agresivos. Con recorridos por fuera, para forzar el error del rival. Ese juego tiene sus contras y nosotros tenemos que ver cómo hacer daño a los

¿Cómo está viendo a Pedro Díaz?

El Pedro que yo estoy viendo es determinante en Segunda División. Tiene unas ganas de aprender tremendas. Quiere escuchar y corregir, tiene un margen de crecimiento enorme. Es joven, pero no va a ser joven mucho tiempo más. Le he visto corregir cosas con el paso de las semanas. Tenemos paciencia con él porque sabemos el potencial que tiene.