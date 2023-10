Ramírez: "Nos ilusiona muchísimo que la gente esté motivada con nosotros"

¿Está pasando factura en lo físico la semana de tres partidos?

"Es normal que alguno se resintiera. En el caso de Pascanu es por evitar un mal mayor. Ya lo hicimos en más casos puntuales. Se está siguiendo un plan para evitar alguna lesión".

La gente está enganchada, ¿Crees que ha sido clave las victorias agónicas en casa o la mejoría a domicilio?

"Todo suma para que la gente confíe en nosotros. La imagen que está mostrando el equipo está siendo respondida por la gente. De eso se trata ahora, de seguir manteniendo esa línea para seguir respondiendo a las expectativas de la gente".

Sobre el Zaragoza

"No hemos visto un cambio en su juego como para que se reflejara en los resultados. Puedes hacer lo mismo y tener distinta suerte. Va más por ahí. No hay grandes cambios, llevan la misma dinámica de juego, mismo sistema... Juega con el 4-4-2 en la mayoría de los partidos. Con buen juego directo. Ha sido cuestión de rachas. Es el mejor visitante si no me equivoco. Son un equipo muy sólido".

¿Qué Molinón esperas?

"Nos ilusiona muchísimo que la gente esté motivada con nosotros. Siempre hemos dicho que los primeros que tenemos que dar motivos somos nosotros. La gente siempre está y siempre apoya. Que ahora estén ilusionados y contentos es nuestra responsabilidad poder seguir. Sabiendo que van a venir momentos difíciles. Y ahí les vamos a necesitar más que nunca. Que sigamos cuidando por nuestra parte a la gente".

¿El análisis más en frío de la derrota de Santander te deja alguna preocupación por falta de solidez en ambas áreas?

"En el área contraria no. Porque mientras generemos no me preocupa. Me preocuparía si no fuésemos capaces de generar. En área propia ha habido cosas que hemos analizado y caído en la cuenta de que no nos pueden pasar".

¿Cómo se están tomando la suplencia Diego Sánchez y Varane? ¿Entienden la situación?

"Sí. Esta semana he tenido un rato con ellos a nivel individual. A Varane le costó volver al nivel en el que estaba. Detectamos qué pasaba y ha puesto solución. Está trabajando muy bien y centrado sabiendo que hay mucha competencia en su posición. Y Diego es consciente de que iba a estar complicado por el número de laterales y por el sistema. No es algo que les resulte agradable, pero para mí es importante la respuesta que están teniendo de entrenar más y mejor".

¿Puedes concretar que habéis detectado en Varane?

"Una situación más mental o emocional que otra cosa. No todas las adaptaciones al mundo profesional son iguales. Había alarmas encendidas con Varane y de estar cerca. No es fácil llegar de Tercera al primer equipo del Sporting, tener minutos, tener impacto en el equipo y repercusión mediática. Eso tiene riesgos y amenazas y siendo tan joven, más todavía. A veces llega su tiempo asimilarlo.

¿Hay algún jugador que pueda asumir el rol de Pascanu o lo lógico es apostar por un lateral convencional?

"Insua podría cumplir ese rol. Y luego están Guille y Enol, que pueden desempeñar esa función. Estamos tranquilos porque lo hemos trabajado y tenemos varias opciones".

En el centro del campo se da una situación de que en El Molinón apuesta más por una persona que da más equilibrio. Rivera, Varane, Nacho Martín... Y fuera parece que da más creatividad al centro del campo, ¿por qué?

"No es casualidad. Es por las necesidades que teníamos frente al rival. Después de analizar al rival elegimos el plan de partido y a partir de ahí elegimos protagonistas o el perfil".

Campuzano decía que solo se les valoraba por el gol, tiene razón, pero ¿cuánto penaliza a un entrenador que sus delanteros estén reñidos con el gol?

"Mientras haya alguien que los meta... Me lastraría como entrenador que no generáramos. Mientras lo hagamos, va a ser siempre una cuestión de rachas. Lo importante es que está habiendo gente que llega al área y que le estamos mandando el balón. Le está tocando a Gaspar y que siga siendo. Otero, Djuka o Campuzano están haciendo mucho trabajo y muy bien para que se generen esas acciones. Igual que cuando estamos sólidos en defensa, el trabajo empieza por ellos".