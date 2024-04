Ramírez y las palabras de Irarragorri: "Sabe que yo soy el que sabe de fútbol"

¿Cómo va la enfermería?

"Van evolucionando. El único que podrá llegar a tiempo es Varane. Está completando la semana con normalidad. Y Bamba en teoría también podría llegar".

Sobre el Villarreal B

"Todos somos conscientes de la dificultad del partido. Juegan muy bien y le han puesto las cosas muy complicadas a rivales de arriba en las últimas fechas. Con esa mentalidad hemos trabajado. Somos muy conscientes de la importancia, de sumar para poder afrontar las últimas jornadas en Play Off".

¿El balón parado es un arma?

"Hemos estado cerca en los últimos partidos. Evalúas el resultado y ves que no has hecho gol, pero analizar el rendimiento y jugadas, sí las hubo para meter gol. Es un arma y la estamos trabajando".

¿Qué importancia le das a la sensación de depender de ti mismo?

"Muy importante. Hacer tu trabajo y no estar pendiente de los demás en la última jornada. Estar en el pelotón de arriba cuando se decidan las cosas".

¿Cómo se vive la sensación de no tener colchón?

"Con naturalidad. Cuando estábamos segundos estábamos diez puntos por encima del décimo. Y sabíamos que era anecdótico y no significaba nada. Lo importante es que seguimos ahí arriba y que estamos para optar a cualquier cosa".

Da la sensación de que este año no llegará un sexto que se meta en la última jornada, ¿Qué importancia le da a quedar tercero o cuarto por los posibles empates?

"Es importante. Es una ventaja real que da estar bien clasificado. Eso ya llegará. Lo importante es ganar el domingo y que nos permita estar con opciones de todo una semana más".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Igualdad parte alta

"Pasamos todos por lo mismo. Da igual el nombre, el presupuesto... Todos estamos sufriendo, en igualdad de condiciones. Y se está complicando mucho por abajo porque están siendo competitivos".

¿Le entró el miedo en Elche por ese planteamiento?

"No. Miedo no. Fue aprendizaje de lo que nos estaba pasando fuera de casa. No podía ser. Teníamos que ser sólidos en defensa. Si nos vamos al descanso con los goles de las primeras jugadas, que fueron muy claras, diríamos que vaya planteamiento brillante. Entonces decimos que entraron los miedos. Eso son planteamientos exitistas. Lo vimos y estábamos muy bien en los primeros minutos. Con errores groseros te han los goles y entonces entran los miedos. Y luego como le entran a ellos, te la dan y te da la posibilidad de que hiciéramos lo que hicimos. Sin sus miedos, la segunda parte habría sido distinta".

Palabras de Irarragorri

"Se pagaba barata esta pregunta. Le respondí ayer. Le dije que yo me peleo aquí fuera. Pero no nos peleamos. Nos reunimos, somos muy frontales y respetuosos. Y como sabe que yo soy el que sabe de fútbol, se sienta conmigo y discute y escucha y hablamos de fútbol. Y aprende. Y aprendemos el uno del otro".

Mareo 2.0

"Yo estaba realmente emocionado. Por todas las personas que estaban allí y porque sé que me criticaron mucho por lo que dije la temporada pasada. Yo vi lo que había. Y era lo que había. No estaba a la altura de este club. Y ahora lo que tenemos está más cerca de Primera División que de Primera RFEF. Cuando llego era al revés. No estoy inventando nada. Lo que pasa en el campo es consecuencia de todo lo demás. Y que ahora estemos más cerca de Primera es por todo lo que está pasando, entre ello, Mareo. Los medios que tenemos son de Primera División".

Igualdad zona alta

"Recuerdo palabras de Roberto Olabe cuando me decía que si los resultados eran cortos es donde había mejora, exigencia, dificultad... Porque la comodidad no te lleva a mejorar o a cambiar. Estar así hasta el final va a traer mejoras de los jugadores y mía como entrenador".

Falta de protagonismo de Roque Mesa

"El fútbol son muchos aspectos. En la suma de necesidades salían otros perfiles. Y tengo que pensar en cómo ayudo al equipo a competir mejor. Y aunque sea una decisión que me pueda doler, tengo que ser consecuente con ello. Y entendí que había otros compañeros que lo podían hacer mejor. Y su rendimiento ha reforzado la idea que tenía. Pero sé que va a seguir teniendo minutos. Está siendo un ejemplo para todos".

Volviendo a Elche... ¿La solución es la valentía?

"Es que el mensaje era de ser valientes e ir a por ellos. No de esperar a ver qué pasa. Nunca he salido a un partido pensando en empatar. Pero tienes que salir pensando en cómo ayudar al equipo ante el rival que tiene frente a él. Son los comportamientos o el sistema que elegimos, pero desde la valentía. Si hay algo que he sido siempre es valiente. Soy hoy entrenador del Sporting porque he sido valiente toda mi vida".

Posible renovación por objetivos de Roque Mesa

"No tiene nada que ver. Esa cláusula no implica nada para que el club se plantee la continuidad. Un profesional como él siempre tiene cabida en este proyecto".

Sobre su futuro

"Vivo el presente. Y sé que me pueden echar el domingo. Intento eliminar las penas o las emociones de mi carrera. Hoy estoy aquí, pero puede que el lunes o el 1 de julio no lo sea. O en 2028. Lo vivo con la naturalidad con la que tenemos que vivir esta profesión".